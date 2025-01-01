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Маленький оркестр и Алексей Гоман
Киноафиша Маленький оркестр и Алексей Гоман

Маленький оркестр и Алексей Гоман

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Маленький оркестр». Музыкальный тандем

В центре внимания — талантливый тандем музыкантов:

  • Алексей Гоман — обладатель звания «Народный артист», чей голос завораживает зрителей.
  • Валерия Коган — виртуоз фортепиано и автор музыки, ранее известная как участница «ВИА Татьяна».
  • Саша Даль — продюсер и автор слов, который также является частью группы «Фрукты».

«Маленький оркестр» обещает зрителям увлекательное путешествие в мир музыки и поэзии. Это не просто спектакль, а настоящая музыкальная феерия, где каждый номер — это отдельная история, наполненная эмоциями и смыслом.

  • Каждое выступление «Маленького оркестра» — это уникальное событие, так как музыканты постоянно экспериментируют с форматом и подачей материала.

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта! «Маленький оркестр» — это не просто концерт, а настоящий спектакль, который запомнится вам надолго.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

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