Маленький оркестр и Алексей Гоман

«Маленький оркестр». Музыкальный тандем

В центре внимания — талантливый тандем музыкантов:

Алексей Гоман — обладатель звания «Народный артист», чей голос завораживает зрителей.

— обладатель звания «Народный артист», чей голос завораживает зрителей. Валерия Коган — виртуоз фортепиано и автор музыки, ранее известная как участница «ВИА Татьяна».

— виртуоз фортепиано и автор музыки, ранее известная как участница «ВИА Татьяна». Саша Даль — продюсер и автор слов, который также является частью группы «Фрукты».

«Маленький оркестр» обещает зрителям увлекательное путешествие в мир музыки и поэзии. Это не просто спектакль, а настоящая музыкальная феерия, где каждый номер — это отдельная история, наполненная эмоциями и смыслом.

Каждое выступление «Маленького оркестра» — это уникальное событие, так как музыканты постоянно экспериментируют с форматом и подачей материала.

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта! «Маленький оркестр» — это не просто концерт, а настоящий спектакль, который запомнится вам надолго.