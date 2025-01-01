Маленький оркестр и Алексей Гоман

«Маленький оркестр». Музыкальный тандем
В центре внимания — талантливый тандем музыкантов:
- Алексей Гоман — обладатель звания «Народный артист», чей голос завораживает зрителей.
- Валерия Коган — виртуоз фортепиано и автор музыки, ранее известная как участница «ВИА Татьяна».
- Саша Даль — продюсер и автор слов, который также является частью группы «Фрукты».
«Маленький оркестр» обещает зрителям увлекательное путешествие в мир музыки и поэзии. Это не просто спектакль, а настоящая музыкальная феерия, где каждый номер — это отдельная история, наполненная эмоциями и смыслом.
- Каждое выступление «Маленького оркестра» — это уникальное событие, так как музыканты постоянно экспериментируют с форматом и подачей материала.
Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта! «Маленький оркестр» — это не просто концерт, а настоящий спектакль, который запомнится вам надолго.