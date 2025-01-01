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Билеты
Маленький оркестр и Алексей Гоман
Билеты от 2000₽
Киноафиша Маленький оркестр и Алексей Гоман

Маленький оркестр и Алексей Гоман

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с «Маленьким оркестром» и Алексеем Гоманом

Приглашаем вас на незабываемый вечер с «Маленьким оркестром», который состоится в ближайшую субботу. Этот уникальный проект объединяет талантливых музыкантов и исполнителей, среди которых выделяются Алексей Гоман, Валерия Коган и Саша Даль.

Тандем талантов

«Маленький оркестр» — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая команда единомышленников. Алексей Гоман, обладатель титула «Народный артист», внесет в вечер свою уникальную интерпретацию известных произведений. Его голос и харизма создали множество незабываемых моментов на сцене.

Валерия Коган, виртуоз фортепиано, известная по работе с «ВИА Татьяна», добавит в программу свою оригинальную музыку, которая обязательно найдет отклик в сердцах зрителей.

Саша Даль, продюсер и автор текстов, представит свои новые композиции из репертуара группы «Фрукты». Его песни отличаются глубиной и мелодичностью, что делает каждый номер особенным.

Что ожидать от выступления?

Зрителей ждет не только шикарная музыка, но и атмосфера тепла и уюта. В программе — как хорошо известные хиты, так и новые произведения, которые еще не успели стать популярными, но уже успели завоевать сердца поклонников.

Это отличный повод провести вечер в компании талантливых исполнителей и погрузиться в мир музыки. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Билеты и информация

Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы успели приобрести их заранее, чтобы не пропустить этот музыкальный праздник. Время и место проведения мероприятия можно уточнить на сайте театра.

Приходите, будет интересно!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

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