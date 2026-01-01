Детский спектакль в большом театре кукол

В Санкт-Петербургском Большом театре кукол пройдет необычный спектакль о медвежонке, который нашёл фортепиано в лесу. Инструмент издавал ужасный звук, и сначала медвежонок испугался и ушел. Однако на следующий день он вернулся, плененный любопытством. Так началась его музыкальная история: каждый день он приходил к странному инструменту, и вскоре все медведи леса начали собираться, чтобы слушать его игру.

Спектакль исследует выбор медвежонка между славой и верностью самому себе. Каждый из зрителей сможет наблюдать, как мишка сталкивается с важным решением, когда к нему приходит шанс стать знаменитым, и что он понимает, когда достигнет ошеломительного успеха.

О постановке

Режиссер Ксения Павлова описывает спектакль как историю о смелости следовать своему призванию, несмотря на мнение окружающих. "Это спектакль о том, как не бояться заниматься делом, которое тебе нравится, даже если все вокруг считают, что оно не для тебя. О том, чего ты можешь добиться, если очень захочешь, и что всегда есть кто-то, кто тебя ждет и будет рад видеть, несмотря ни на что", — говорит она.

Действующие лица и исполнители:

Алёна Волкова

Максим Морозов

Олег Пинжов

Спектакль для самых маленьких

Продолжительность спектакля составляет 30 минут.