Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький концерт для...
Киноафиша Маленький концерт для...

Спектакль Маленький концерт для...

Постановка
Большой театр кукол 6+
Продолжительность 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детский спектакль в большом театре кукол

В Санкт-Петербургском Большом театре кукол пройдет необычный спектакль о медвежонке, который нашёл фортепиано в лесу. Инструмент издавал ужасный звук, и сначала медвежонок испугался и ушел. Однако на следующий день он вернулся, плененный любопытством. Так началась его музыкальная история: каждый день он приходил к странному инструменту, и вскоре все медведи леса начали собираться, чтобы слушать его игру.

Спектакль исследует выбор медвежонка между славой и верностью самому себе. Каждый из зрителей сможет наблюдать, как мишка сталкивается с важным решением, когда к нему приходит шанс стать знаменитым, и что он понимает, когда достигнет ошеломительного успеха.

О постановке

Режиссер Ксения Павлова описывает спектакль как историю о смелости следовать своему призванию, несмотря на мнение окружающих. "Это спектакль о том, как не бояться заниматься делом, которое тебе нравится, даже если все вокруг считают, что оно не для тебя. О том, чего ты можешь добиться, если очень захочешь, и что всегда есть кто-то, кто тебя ждет и будет рад видеть, несмотря ни на что", — говорит она.

Действующие лица и исполнители:

  • Алёна Волкова
  • Максим Морозов
  • Олег Пинжов

Спектакль для самых маленьких

Продолжительность спектакля составляет 30 минут.

Фотографии

Маленький концерт для... Маленький концерт для... Маленький концерт для... Маленький концерт для...
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше