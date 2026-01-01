Спектакль Маленький командир

Спектакль о цыпленке в театре «Жёлтый Квадрат»

В театре «Жёлтый Квадрат» состоится удивительная история о цыпленке, решившем, что он главный в своей семье. На Птичьем дворе разворачивается трогательная и поучительная комедия, где маленький птенец и его родители сталкиваются с непростыми вопросами воспитания и семейных отношений.

Сюжет

Сначала кажется, что всё идет мило и забавно. Однако, постепенно понятно, что установление правил и порядков не так просто. Спектакль объединяет узнаваемые характеры и модели поведения, знакомые каждому из нас. Это история о том, как маленький цыпленок стремится взять на себя ответственность, и какие последствия это может иметь.

Для кого?

Спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, готовым задуматься над глубинными вопросами воспитания, которые заложены в этой истории. Приходите, чтобы насладиться веселыми и трогательными моментами, которые подарят вам незабываемые впечатления!