Спектакль Маленький господин Фридеман

Маленький господин Фридеман
Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль МТЮЗа по рассказу Томаса Манна

Господин Фридеман любил жизнь. Он наслаждался книгами и музыкой, маленьким садиком у дома, поющей птицей и душистыми цветами. Он был благодарен жизни за красоту и гармонию. Смиренно принимая свои несовершенства, Фридеман жил без злобы и зависти в большом и спокойном мире. Однако он отрекся от любви, которая приносила лишь боль, и больше не испытывал смятения или горечи. Но любовь пришла неожиданно, как грозовая завеса — лавиной чувств: всё меркло, оставляя лишь взгляд госпожи фон Риннлинген с её влажными, близко посаженными глазами.

О чем спектакль?

Как примирить безграничный космос и человеческую жизнь, полную страстей и потерь? В этом огромном мире смешное и трагическое, прекрасное и безобразное — всё рядом. Но для человека так сложно достичь гармонии и цельности жизни.

Театральная интерпретация

Восхитительный неспешный язык великого Томаса Манна, его лирика и трепетность, ирония и философская глубина нашли отражение на сцене МТЮЗа, который превращает эту историю в смешное, трогательное и страстное представление.

Создатели спектакля

Режиссёр: Андрей Гончаров

Художник: Константин Соловьёв

Художник по свету: Алексей Попов

Действующие лица и исполнители

  • Маленький господин Фридеман: Дмитрий Агафонов
  • Старшая сестра: Алёна Стебунова
  • Средняя сестра: Полина Одинцова
  • Младшая сестра: Евгения Михеева
  • Кормилица, Мать, Доктор, Медицинская сестра, Жена присяжного поверенного, госпожа Хагенштрём, Герда фон Риннлинген, Оптовый торговец Стефенс, Служанка, Жена директора гимназии: Евгения Михеева, Полина Одинцова, Алёна Стебунова
Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Дмитрий Агафонов
Алена Стебунова

24 декабря среда
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
16 января пятница
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
Фотографии

