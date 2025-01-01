Усадьба Барышниковых на Мясницкой улице — один из ярких исторических объектов Москвы, история которого насчитывает более двухсот лет. Комплекс зданий, в который входят и палаты XVII века, начал формироваться в середине XVIII века. На этом месте когда-то находился особняк князя Александра Кольцова-Мосальского, который в 1792 году был приобретён майором в отставке Иваном Барышниковым.
Новый владелец решил перестроить усадьбу и доверил проект архитектору Матвею Казакову. В 1805 году строительство было завершено, и особняк в классическом стиле стал единой архитектурной композицией. Интерьеры этого дома, сохранившиеся до наших дней, близки к отделке многих «маленьких дворцов» Москвы того времени, что делает его уникальным объектом для экскурсионного посещения.
Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа. Ведёт её Лариса Скрыпник, старший научный сотрудник Музея Москвы. Не упустите возможность прикоснуться к обширной истории и великолепию усадьбы Барышниковых!