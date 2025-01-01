Меню
«Маленький дворец» на Мясницкой. Экскурсия в особняк Барышниковых
О выставке

Экскурсия по усадьбе Барышниковых: возвращение в XVIII век

Усадьба Барышниковых на Мясницкой улице — один из ярких исторических объектов Москвы, история которого насчитывает более двухсот лет. Комплекс зданий, в который входят и палаты XVII века, начал формироваться в середине XVIII века. На этом месте когда-то находился особняк князя Александра Кольцова-Мосальского, который в 1792 году был приобретён майором в отставке Иваном Барышниковым.

Новый владелец решил перестроить усадьбу и доверил проект архитектору Матвею Казакову. В 1805 году строительство было завершено, и особняк в классическом стиле стал единой архитектурной композицией. Интерьеры этого дома, сохранившиеся до наших дней, близки к отделке многих «маленьких дворцов» Москвы того времени, что делает его уникальным объектом для экскурсионного посещения.

Что вас ждёт на экскурсии?

На экскурсии вы увидите:

  • парадную лестницу и «официянскую», где гости могли подготовиться перед входом в уютную гостиную;
  • Зелёную и Розовую гостиные, поражающие своей утончённой отделкой и античными барельефами;
  • парадную спальню с альковом и живописными сводами;
  • круглый танцевальный зал, который на самом деле оказывается квадратным.

Интересные факты

Во время экскурсии вы также узнаете:

  • кто раньше владел усадьбой;
  • почему неподалёку установлен памятник А.С. Грибоедову;
  • как отражение в зеркале могло поспособствовать заключению счастливого брака;
  • зачем в особняке ставились пьесы на медицинскую тему;
  • где сейчас обитает собачка Аифка.

Продолжительность экскурсии составляет 1,5 часа. Ведёт её Лариса Скрыпник, старший научный сотрудник Музея Москвы. Не упустите возможность прикоснуться к обширной истории и великолепию усадьбы Барышниковых!

