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Маленький Дед Мороз
Киноафиша Маленький Дед Мороз

Спектакль Маленький Дед Мороз

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль для самых маленьких в Театре «Малышок»

Новогодний спектакль «Маленький Дед Мороз» — это трогательная история для самых юных зрителей, которая научит их важности заботы о других и напомнит, что радость праздника можно подарить каждому.

Сюжет

Маленький Дед Мороз, как и все дети, мечтает, чтобы его воспринимали всерьез. Он всегда помогает старшим: первым приносит елку, печет праздничное печенье и готовит сани. Но каждый год взрослые Деды Морозы не берут его развозить подарки, считая слишком маленьким для этой важной задачи.

Но однажды Маленький Дед Мороз делает удивительное открытие: в лесу живут звери, которых никто никогда не поздравлял! Он решает исправить эту несправедливость и подарить лесным жителям настоящий праздник.

Особенности спектакля:

  • Яркие куклы и декорации — сказочный лес оживет на сцене, создавая атмосферу зимней сказки.
  • Интерактивные игры — дети смогут активно участвовать в спектакле, помогая Маленькому Деду Морозу.
  • Фотосессия с куклами — после спектакля юные зрители смогут сделать фотографии с героями в волшебных декорациях.

Время и дополнительные детали:

  • Продолжительность спектакля: 40 минут, плюс время на фотографирование с куклами.
  • В конце спектакля каждый ребенок получит маленький сувенир — раскраску от Деда Мороза.

Рекомендации:

  • Спектакль рекомендован детям от 2 до 6 лет.
  • Пожалуйста, приходите за 10 минут до начала представления.
  • Не забудьте взять сменную обувь.

«Маленький Дед Мороз» — это история о доброте и помощи тем, кто нуждается в празднике. Спектакль создаст волшебное новогоднее настроение и оставит теплые воспоминания!

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