Новогодний спектакль «Маленький Дед Мороз» — это трогательная история для самых юных зрителей, которая научит их важности заботы о других и напомнит, что радость праздника можно подарить каждому.
Маленький Дед Мороз, как и все дети, мечтает, чтобы его воспринимали всерьез. Он всегда помогает старшим: первым приносит елку, печет праздничное печенье и готовит сани. Но каждый год взрослые Деды Морозы не берут его развозить подарки, считая слишком маленьким для этой важной задачи.
Но однажды Маленький Дед Мороз делает удивительное открытие: в лесу живут звери, которых никто никогда не поздравлял! Он решает исправить эту несправедливость и подарить лесным жителям настоящий праздник.
«Маленький Дед Мороз» — это история о доброте и помощи тем, кто нуждается в празднике. Спектакль создаст волшебное новогоднее настроение и оставит теплые воспоминания!