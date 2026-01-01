Новогодний спектакль для самых маленьких в Театре «Малышок»

Новогодний спектакль «Маленький Дед Мороз» — это трогательная история для самых юных зрителей, которая научит их важности заботы о других и напомнит, что радость праздника можно подарить каждому.

Сюжет

Маленький Дед Мороз, как и все дети, мечтает, чтобы его воспринимали всерьез. Он всегда помогает старшим: первым приносит елку, печет праздничное печенье и готовит сани. Но каждый год взрослые Деды Морозы не берут его развозить подарки, считая слишком маленьким для этой важной задачи.

Но однажды Маленький Дед Мороз делает удивительное открытие: в лесу живут звери, которых никто никогда не поздравлял! Он решает исправить эту несправедливость и подарить лесным жителям настоящий праздник.

Особенности спектакля:

Яркие куклы и декорации — сказочный лес оживет на сцене, создавая атмосферу зимней сказки.

— сказочный лес оживет на сцене, создавая атмосферу зимней сказки. Интерактивные игры — дети смогут активно участвовать в спектакле, помогая Маленькому Деду Морозу.

— дети смогут активно участвовать в спектакле, помогая Маленькому Деду Морозу. Фотосессия с куклами — после спектакля юные зрители смогут сделать фотографии с героями в волшебных декорациях.

Время и дополнительные детали:

Продолжительность спектакля: 40 минут , плюс время на фотографирование с куклами.

, плюс время на фотографирование с куклами. В конце спектакля каждый ребенок получит маленький сувенир — раскраску от Деда Мороза.

Рекомендации:

Спектакль рекомендован детям от 2 до 6 лет .

. Пожалуйста, приходите за 10 минут до начала представления.

представления. Не забудьте взять сменную обувь.

«Маленький Дед Мороз» — это история о доброте и помощи тем, кто нуждается в празднике. Спектакль создаст волшебное новогоднее настроение и оставит теплые воспоминания!