Истории о театре и его людях

«Маленький человек» — это уникальный спектакль, представляющий собой попурри из фрагментов самых известных постановок Театра Простодушных. В нем собраны редкие архивные материалы, медиа-вставки и театральные «внутрики» — живые истории из жизни театра.

В этот вечер команда театра поделится тем, чем живет сегодня: сценами из репертуара, воспоминаниями о своем пути и первыми намеками на новый проект, над которым работает режиссёр Крис Чернэ.

Темы и эмоции

Программа насыщена историями о людях, дружбе и свободе. Зрители смогут увидеть, как театр влияет на пространство вокруг нас и меняет восприятие мира. Особенно poignant прозвучат воспоминания о создателе театра Игоре Неупокоеве — человеке, который заложил основу этого сообщества и сцены.

«Маленький человек» — это не просто показ, а встреча с театром изнутри: честная, живая и немного непредсказуемая.

О создателе спектакля

Режиссёр Крис Чернэ известен своим уникальным стилем и способностью находить общий язык со зрителем. Работы Криса всегда наполнены глубокими эмоциями и актуальными темами, что делает его спектакли незабываемыми.

Артисты Театра Простодушных готовы удивить вас новыми интерпретациями и знакомыми сценами, которые растрогают и заставят задуматься.