«Маленькие трагедии»: исследование человеческих пороков

«Маленькие трагедии» — это сборник пьес, который всегда вызывает множество споров и обсуждений. Студенты выпускного режиссёрского курса Санкт-Петербургского государственного института культуры становятся непосредственными участниками тех «преступлений», что разворачиваются на сцене. Они расскажут, как люди переживают самые страшные прегрешения: скупость, зависть, страстное желание, гнев и отчаяние.

Три трагедии, три истории

В постановку вошли пьесы: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Каждая из этих трагедий — это не просто история одного героя. Это трагедии всего человечества, которые мы в различных формах переживаем снова и снова, словно не можем учесть ошибки прошлого. Эти трагедии не имеют конца, пока существует человек как вид. Мы задаёмся вопросом: можем ли мы измениться?

Страх перед неизведанным

На сцене представлены три истории, не связанные между собой ни сюжетом, ни персонажами. Их объединяет лишь одно — страх перед тем, что неподвластно человеческому существу. Как с этим бороться? Как пережить? Существует ли способ избежать трагедии? И стоит ли это делать?

Выбор в жизни

Ясно одно: каждый из нас выбирает своё окружение, своё восприятие успеха других и, в конечном счёте, свой путь. Выбор между маленькой трагедией и большим, безграничным счастьем остаётся за вами.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит задуматься о вечных вопросах человеческого существования.