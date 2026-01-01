Спектакль-размышление о природе добра и зла

«…И не может мир изумленный различить времён», — писал Шекспир. Пороки, о которых говорил Александр Сергеевич Пушкин — гордыня, жадность, похоть, безрассудство — в современном мире часто приобретают обманчивую романтическую окраску.

Опасность забыть истинную суть

Погружаясь в красоту пушкинского слога, мы порой забываем, что эти строки раскрывают отвратительные стороны человеческой натуры. Они поднимают вопросы о тёмных глубинах души, показывая, что за блестящей внешностью скрывается далеко не прекрасная сущность.

Приглашение к размышлению

Наш спектакль — это приглашение к современному зрителю задуматься о природе добра и зла. Вместе с актёрами мы предлагаем отправиться в это путешествие, используя музыку, пластику и, конечно, бессмертную поэзию Пушкина.