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Маленькие трагедии
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-размышление о природе добра и зла

«…И не может мир изумленный различить времён», — писал Шекспир. Пороки, о которых говорил Александр Сергеевич Пушкин — гордыня, жадность, похоть, безрассудство — в современном мире часто приобретают обманчивую романтическую окраску.

Опасность забыть истинную суть

Погружаясь в красоту пушкинского слога, мы порой забываем, что эти строки раскрывают отвратительные стороны человеческой натуры. Они поднимают вопросы о тёмных глубинах души, показывая, что за блестящей внешностью скрывается далеко не прекрасная сущность.

Приглашение к размышлению

Наш спектакль — это приглашение к современному зрителю задуматься о природе добра и зла. Вместе с актёрами мы предлагаем отправиться в это путешествие, используя музыку, пластику и, конечно, бессмертную поэзию Пушкина.

Режиссер
Наталья Волошина
В ролях
Андрей Попов
Егор Абрамов
Иван Новиков
Анастасия Альмухаметова
Валентин Харенко

Фотографии

Маленькие трагедии Маленькие трагедии
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