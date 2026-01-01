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Маленькие трагедии
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Новый взгляд на Пушкинскую классику

Цикл коротких пьес А.С. Пушкина «Маленькие трагедии» знаком каждому с школьной скамьи. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева предлагает зрителям вспомнить и по-новому взглянуть на легендарные драмы: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Эти произведения вдохновили множество театральных и кинематографических интерпретаций. Образы из «Маленьких трагедий» стали знаковыми для таких великих артистов, как И. Смоктуновский, В. Золотухин и В. Высоцкий.

Творческий подход

В ТЮЗе цикл пьес поставил известный петербургский режиссёр Руслан Кудашов, обладатель театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит» и «Арлекин». В спектакле хрестоматийные образы воплотили как мэтры сцены, так и молодые талантливые артисты.

Художник Николай Слободяник, ученик знаменитого сценографа Эдуарда Кочергина, создает на сцене пространство трагедии — как жанровой, так и жизненной. Музыкальное оформление Владимира Бычковского помогает зрителям выстраивать ассоциативные связи и проводить параллели с современностью.

Темы и идеи

Основная задача создателей спектакля — исследование человеческих страстей и пороков. «Маленькие трагедии» становятся не просто художественным произведением, но и важным социальным комментарием на актуальные темы нашего времени.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который в очередной раз напоминает о вечных истинах, заложенных в классике!

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Владимир Чернышов
Александра Ладыгина
Мария Матвеенко
Андрей Слепухин
Иван Стрюк

Фотографии

Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии
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