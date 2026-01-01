Классика Пушкина в современном свете на сцене театра имени Миронова

Спектакль основан на четырех «маленьких трагедиях» Александра Пушкина: «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Эти произведения получают новое дыхание благодаря современному исполнению.

Актуальность и глубина



Актеры передают ярость и гротеск, тонкость и музыкальность пушкинского текста, создавая глубокое эмоциональное переживание. Каждый образ — от Дон Гуана до Моцарта — снят с «вековой пыли», чтобы вновь зазвучать актуально и свежо.

Неповторимая атмосфера



Спектакль обещает не только захватывающее зрелище, но и возможность задуматься о вечных темах, таких как любовь, смерть и искусство. Это уникальное сочетание классики и современности делает «Маленькие трагедии» обязательным к просмотру для всех любителей театра.