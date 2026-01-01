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Маленькие трагедии
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова

О спектакле

Классика Пушкина в современном свете на сцене театра имени Миронова

Спектакль основан на четырех «маленьких трагедиях» Александра Пушкина: «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы». Эти произведения получают новое дыхание благодаря современному исполнению.

Актуальность и глубина

Актеры передают ярость и гротеск, тонкость и музыкальность пушкинского текста, создавая глубокое эмоциональное переживание. Каждый образ — от Дон Гуана до Моцарта — снят с «вековой пыли», чтобы вновь зазвучать актуально и свежо.

Неповторимая атмосфера

Спектакль обещает не только захватывающее зрелище, но и возможность задуматься о вечных темах, таких как любовь, смерть и искусство. Это уникальное сочетание классики и современности делает «Маленькие трагедии» обязательным к просмотру для всех любителей театра.

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Алексей Морозов
Александр Большаков
Евгений Баранов
Андрей Астраханцев
Николай Смирнов

Фотографии

Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии Маленькие трагедии
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