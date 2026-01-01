Спектакль Маленькие трагедии

Вечер Пушкинских «Маленьких трагедий» в центре «Энергия»

Откройте для себя мир классической русской литературы в театральном центре «Энергия», где вас ждёт незабываемый вечер, посвящённый творчеству Александра Сергеевича Пушкина. В этот вечер, «Маленькие трагедии» — серия коротких пьес, написанных великим поэтом, — оживут на сцене, представляя зрителям глубину и многогранность его таланта.

Пушкинские произведения, полные философских раздумий и вечных вопросов, предстанут перед вами в новом свете благодаря талантливой игре актёров и оригинальной режиссуре. Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера, который обещает быть не только культурным событием, но и путешествием в глубины души.