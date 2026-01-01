В год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Псковский театр драмы представляет спектакль «Маленькие трагедии». Это знаковое произведение классика вновь оживает на сцене благодаря таланту молодой режиссуры.
Спектакль создан под руководством Гульназ Балпеисовой, выпускницы Щукинского училища и ученицы известного дирижера Римаса Туминаса. Она зарекомендовала себя как одна из самых перспективных молодых режиссеров, ставивших спектакли в таких театрах, как Театр им. Евг. Вахтангова, «Современник», а также в театрах Казахстана и Литвы.
Сценографию спектакля также разработала Гульназ Балпеисова. Костюмы для героев создаст Александр Стройло — главный художник Псковского театра драмы и лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Такой союз творческих личностей обещает яркое визуальное оформление спектакля.
«Маленькие трагедии» – это цикл пьес, в которых Пушкин исследует сложные человеческие чувства и судьбы, сочетая их с глубоким философским содержанием. В этом спектакле зрители смогут увидеть не только известные темы, но и новые интерпретации знакомых сюжетов.
Не упустите возможность насладиться великим искусством Псковского театра драмы. Это событие станет яркой вехой в театральной жизни города!