Спектакль «Маленькие трагедии» в постановке Псковского театре драмы

В год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Псковский театр драмы представляет спектакль «Маленькие трагедии». Это знаковое произведение классика вновь оживает на сцене благодаря таланту молодой режиссуры.

Режиссура и сценарий

Спектакль создан под руководством Гульназ Балпеисовой, выпускницы Щукинского училища и ученицы известного дирижера Римаса Туминаса. Она зарекомендовала себя как одна из самых перспективных молодых режиссеров, ставивших спектакли в таких театрах, как Театр им. Евг. Вахтангова, «Современник», а также в театрах Казахстана и Литвы.

Художественное оформление

Сценографию спектакля также разработала Гульназ Балпеисова. Костюмы для героев создаст Александр Стройло — главный художник Псковского театра драмы и лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Такой союз творческих личностей обещает яркое визуальное оформление спектакля.

О спектакле

«Маленькие трагедии» – это цикл пьес, в которых Пушкин исследует сложные человеческие чувства и судьбы, сочетая их с глубоким философским содержанием. В этом спектакле зрители смогут увидеть не только известные темы, но и новые интерпретации знакомых сюжетов.

Не упустите возможность насладиться великим искусством Псковского театра драмы. Это событие станет яркой вехой в театральной жизни города!