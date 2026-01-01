Спектакль Маленькие трагедии

Сцены из Фауста и Маленькие трагедии с Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится спектакль под руководством режиссера Олега Рыбкина, который объединит героев произведений «Сцены из Фауста» и «Маленькие трагедии». В центре сюжета — вечное противостояние Фауста и Мефистофеля, в то время как персонажи «Маленьких трагедий» выступают в роли элементов литературно-музыкального салона.

Каждый зритель сможет самостоятельно решить, кто из героев искушает, наказывает или одаривает. Спектакль привлечет внимание тех, кто интересуется метафизическими вопросами и философскими размышлениями о природе реальности и бытия.

Драматические сцены в уникальной интерпретации

Автор: А.С. Пушкин

Зависть и слава, любовь и смерть, истинная правда небесная и земная, а также страсти, бушующие вокруг — какова их истинная важность? Не от скуки ли они возникают? Не из томления человеческого духа? Режиссер Олег Рыбкин в своем спектакле исследует не только вопросы нравственности и трагической судьбы, но и саму метафизику реальности.

Герои «Маленьких трагедий» становятся изящными игрушками в литературно-музыкальном салоне, где продолжается вечная дуэль между Фаустом и Мефистофелем. Эта игра между добром и злом, пороком и добродетелью ставит перед зрителем непростые вопросы. Не является ли вся наша жизнь лишь игрой скучающих умов?