Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленькие трагедии
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О спектакле

Сцены из Фауста и Маленькие трагедии с Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится спектакль под руководством режиссера Олега Рыбкина, который объединит героев произведений «Сцены из Фауста» и «Маленькие трагедии». В центре сюжета — вечное противостояние Фауста и Мефистофеля, в то время как персонажи «Маленьких трагедий» выступают в роли элементов литературно-музыкального салона.

Каждый зритель сможет самостоятельно решить, кто из героев искушает, наказывает или одаривает. Спектакль привлечет внимание тех, кто интересуется метафизическими вопросами и философскими размышлениями о природе реальности и бытия.

Драматические сцены в уникальной интерпретации

Автор: А.С. Пушкин

Зависть и слава, любовь и смерть, истинная правда небесная и земная, а также страсти, бушующие вокруг — какова их истинная важность? Не от скуки ли они возникают? Не из томления человеческого духа? Режиссер Олег Рыбкин в своем спектакле исследует не только вопросы нравственности и трагической судьбы, но и саму метафизику реальности.

Герои «Маленьких трагедий» становятся изящными игрушками в литературно-музыкальном салоне, где продолжается вечная дуэль между Фаустом и Мефистофелем. Эта игра между добром и злом, пороком и добродетелью ставит перед зрителем непростые вопросы. Не является ли вся наша жизнь лишь игрой скучающих умов?

Купить билет на спектакль Маленькие трагедии

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
17 марта вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2000 ₽
18 марта среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2000 ₽
21 апреля вторник
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 2000 ₽

В ближайшие дни

День и ночь
0+
Детский Кукольный
День и ночь
15 апреля в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Кроткая
16+
Драма Кукольный
Кроткая
20 марта в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Мой волшебный носок
0+
Детский Кукольный
Мой волшебный носок
8 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше