Маленькие трагедии
Билеты от 700₽
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

12+
Режиссер Анна Микульская
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Маленькие трагедии» в театре на Мельникова

Готовьтесь к вечеру, который легко увлечет ваших детей и отвлечет их от цифровых устройств! Представляем вашему вниманию двойной спектакль «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы» — это уникальная возможность увидеть два величайших произведения Александра Сергеевича Пушкина в одном исполнении.

Классика в современном звучании

Спектакль представляет собой сочетание классического прочтения оригинального текста с современными визуальными и хореографическими концепциями. Актуальная интерпретация позволяет взглянуть на известные трагедии под новым углом, сохраняя при этом глубину и красоту пушкинского слова.

Что ожидает зрителей

Зрители смогут насладиться мастерством актеров и оригинальным музыкальным оформлением, которое наполняет спектакль особой атмосферой. Не пропустите шанс увидеть вечно актуальные темы любви, зависти и человеческих страстей в постановке, поднимающей важные вопросы о жизни и смерти.

Приходите в театр на Мельникова и подарите себе и своим детям вечер, наполненный вдохновением и искусством!

Купить билет на спектакль Маленькие трагедии

Помощь с билетами
Апрель
11 апреля суббота
13:00
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
от 700 ₽

