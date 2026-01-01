Оповещения от Киноафиши
Маленькие трагедии
Билеты от 800₽
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Спектакль «Маленькие трагедии» в театре «А-Я»

Детский музыкально-драматический театр «А-Я» приглашает зрителей на спектакль «Маленькие трагедии», основанный на произведениях Ломоносова. Этот увлекательный проект под руководством режиссёра Анны Кузнецовой обещает необычное сочетание ярких эмоций и музыкального сопровождения.

Тема эмоций и ситуаций

Сюжет спектакля затрагивает множество сложных эмоций и человеческих ситуаций, представленных в формате небольших трагедий. Каждая из них предоставляет зрителю уникальную возможность задуматься над вечными вопросами жизни и выбора.

Для любителей классики

Постановка будет особенно интересна тем, кто увлекается классической литературой и ценит детский театр. Она прекрасно подойдет для семейного просмотра и станет отличным поводом для обсуждения глубоких тем в кругу близких.

Не упуститеchance стать частью этого волнующего театрального события!

Купить билет на спектакль Маленькие трагедии

Помощь с билетами
Март
13 марта пятница
19:00
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
от 800 ₽

