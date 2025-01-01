Спектакль Маленькие трагедии

Четыре трагедии Пушкина в Театре «Суббота»

Театр «Суббота» представляет свою премьеру под руководством главного режиссера Андрея Сидельникова. В этом спектакле зрители смогут увидеть интерпретации четырех известных трагедий Александра Сергеевича Пушкина.

Трагедии Пушкина на сцене

В постановке будут представлены:

«Скупой рыцарь»

«Моцарт и Сальери»

«Каменный гость»

«Пир во время чумы»

Эти произведения, наполненные глубокими философскими размышлениями и яркими персонажами, обещают заинтересовать любителей классической литературы. Каждая из трагедий раскрывает вечные темы человеческих страстей, конфликта и недоразумений.

Для кого этот спектакль?

Постановка станет прекрасной возможностью для зрителей обратиться к бессмертным текстам Пушкина в новой театральной интерпретации. Если вы цените классическую литературу и актуальные театральные решения, этот спектакль вам точно понравится.

Приходите в Театр «Суббота» и насладитесь мастерством актеров и глубиной пушкинских трагедий!