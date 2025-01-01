Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маленькие трагедии
Билеты от 3500₽
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Маленькие трагедии: Беспокойные голоса из прошлого

Спектакль «Маленькие трагедии» погружает зрителя в абсурдный и парадоксальный мир, где переплетаются картины из разных эпох. Здесь в комнату, которая одновременно напоминает советские комнаты, средневековые залы и современные интерьеры, входят уникальные персонажи: Скупой танцует с манекеном, герцогиня наслаждается спа-процедурами, а Моцарт отправляется на сессию к психологу.

Мир Пушкина в современном свете

Каждый из этих эпизодов отражает бессмертные темы, которые исследовал Александр Пушкин. Его «Маленькие трагедии» живут и вдохновляют театроведов и артистов по всему миру. Мудрость и глупость, наивность и трагедия — всё это преломляется через призму комедии и драмы, что создает богатый и многослойный текст спектакля.

Зачем нам это нужно?

Темы, затронутые в спектакле, актуальны и в наше время. Взгляды на детский гнев, безобидную глупость и наивную пошлость заставляют зрителей задуматься о своих собственных маленьких трагедиях. Как часто мы сталкиваемся с абсурдностью повседневной жизни? Как незначительные конфликты могут привести к серьезным последствиям?

«Маленькие трагедии» — это не просто спектакль. Это исследование человеческой природы и её вечных противоречий. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и увидеть, как Пушкин обретает новое дыхание на сцене.

Режиссер
Олег Кузнецов
В ролях
Любовь Хацкевич
Сергей Кизас
Артемий Мильграм
Дмитрий Андрианов
Екатерина Болеева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Конек-горбунок
0+
Детский Интерактивный
Конек-горбунок
7 сентября в 11:00 Детский театр теней
от 800 ₽
Мужчина с доставкой на дом
16+
Комедия
Мужчина с доставкой на дом
17 октября в 19:00 ЦДКЖ
от 1200 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия
Любовь и голуби
27 декабря в 14:00 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше