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Маленькие трагедии
Киноафиша Маленькие трагедии

Спектакль Маленькие трагедии

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Александр Вельмакин
Продолжительность 1 час 55 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трагедии Пушкина на театральной сцене

«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Эти строки из цикла пьес «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, написанных в Болдино в 1830 году, вновь оживают на сцене. В своих произведениях автор исследует вечные противоречия бытия и трагичные конфликты, актуальные во все эпохи.

Сюжеты, которые заставляют задуматься

В постановке объединены сюжеты четырех пьес: «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» и «Каменный гость». Каждая из них погружает зрителя в мир человеческой одержимости — деньгами, любовью, гармонией и стремлением к познанию. Герои, тонущие в своих страстях, сталкиваются с судьбой и задаются вопросами о мироустройстве, правде и справедливости.

Режиссерская интерпретация

Режиссер этой постановки предлагает зрителям задуматься: нужно ли спрашивать с «вечности» или стоит начать с себя? Как в критической ситуации остаться человеком и не растерять свой нравственный облик? Эти вопросы становятся ключевыми для понимания каждой из трагедий, обнажая глубинные переживания героев.

Интересные факты о «Маленьких трагедиях»

  • Пьесы написаны в период, когда Пушкин находился в Болдино, что стало одним из самых плодотворных периодов в его творчестве.
  • Каждая пьеса в цикле поднимает философские темы, которые остаются актуальными и в современном обществе.
  • «Маленькие трагедии» считаются ярким примером сочетания поэзии и драмы, что делает их уникальными в русском театре.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое заставит вас задуматься о вечных вопросах бытия и человеческой природы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 24 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 300 ₽

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