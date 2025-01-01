Спектакль «Маленькие трагедии» — уникальный проект, объединяющий актеров Мариупольского и Пермского театров

Спектакль «Маленькие трагедии» — это уникальный проект, объединяющий актеров Мариупольского и Пермского театров. Режиссер Ника Косенкова, заслуженный деятель искусств и лауреат «Золотого Витязя», создала эту постановку как в Мариуполе, так и в Перми. Это не просто спектакль, а настоящий праздник театра.

Творческая поддержка

Актеры из Перми оказывали Нике Косенковой душевную и творческую поддержку в процессе работы над спектаклем в Мариуполе. Тысячи километров не стали преградой для создания магического поля, в котором циркулирует мощная энергия. «Маленькие трагедии» — это гимн дружбы театров, пространство для творчества и хулиганства, соблюдения законов русского живого театра.

Воссоединение трупп

Несмотря на опасения, что спектакль останется лишь в воспоминаниях, актёры двух городов соберутся в Москве и сыграют его вместе. Это событие мы называем «Пушкинская сборная». В течение двух недель актеры будут жить и репетировать под Москвой, создавая новую редакцию совместной постановки.

Дружеская поддержка

Театр ГОРОД из Долгопрудного предоставит сцену и декорации, а также организует круиз на теплоходе в подарок. Театр Дом Булгакова в Москве предложит свою сцену и добавочный день для репетиций, а также экскурсию для актеров. В Доме-музее Людмилы Гурченко на уютной площадке мы сыграем фрагменты спектакля среди зрителей.

Театр Фест и Музыкальный театр в Иваново помогут с костюмами и реквизитом. Это не просто материальная помощь — это дружеская поддержка, которая так редко встречается в театральной среде.

Соучастие зрителей

Мы надеемся, что зрители, пришедшие на наш спектакль, почувствуют себя соучастниками происходящего. Мы хотим, чтобы все ощутили актуальность Пушкина в наше время. Это будет уникальное событие, объединившее сердца и таланты актеров из разных театров.