Новый взгляд на классическую драму А.С. Пушкина в Театре Красный факел

О «Маленьких трагедиях» написано множество статей и рецензий, но, кажется, текст устал, и его глубинные смыслы начинают теряться. Однако режиссер Олег Рыбкин нашел новый ключ к этому произведению. В своей постановке он объединяет героев «Маленьких трагедий» с «Сценами из Фауста» Пушкина, что позволяет раскрыть скрытые значения, ранее недоступные зрителю.

Темы и вопросы спектакля

Рыбкин не только исследует вопросы нравственности и трагической судьбы личности, но и углубляется в метафизику, размышляя о природе бытия. Герои «Маленьких трагедий» становятся изящными игрушками в литературно-музыкальном салоне, где продолжается вечная дуэль Фауста и Мефистофеля. Зрителю предоставляется возможность решить, кто здесь искушает, наказывает или милует. Все окружающее — это сон, иллюзия, а границы между добром и злом, пороком и добродетелью оказываются зыбкими и непрочными.

Мнение режиссера

Олег Рыбкин делится своими мыслями о спектакле: «Я очень долго мечтал об этом произведении, думал о нем. Мой учитель Петр Наумович Фоменко был большим поклонником Пушкина и привил нам любовь к его творчеству. «Маленькие трагедии» — это четыре истории, но у нас их три. Мы добавили сцены из «Фауста», где главные герои предлагают нам попутешествовать по миру Пушкина. Спектакль открыл новую сцену театра, выходя за рамки классического театрального искусства и привычных решений. Актеры работают в зрительном зале, создавая уникальное пространство взаимодействия.»

Интерактивность и атмосфера

Журналист Сергей Павленко описывает атмосферу спектакля: «Действие «Маленьких трагедий» разворачивается в барном пространстве, где зрители могут сидеть за столиками с шампанским и закусками. В центре площадки расположен рояль, вокруг которого и даже на котором работают артисты. Постановщик делает многочисленные отсылки к другим первоисточникам, например, к трехсерийному фильму Михаила Швейцера, сюжетные ходы которого связывают стихотворения «Сцены из Фауста» с участием Фауста и Мефистофеля.»