Детективная история по пьесе Эрика Эммануила Шмитта в Театре Сатиры

В Театре Сатиры состоится новая постановка по пьесе Эрика Эммануила Шмитта «Маленькие супружеские преступления». В центре сюжета — известный автор детективных романов, который теряет память и начинает собственное расследование, чтобы понять, что с ним произошло и кто его жена.

Режиссёр Владимир Герасимов совместно с Ирины Сид, отвечающей за сценографию и костюмы, создают уникальную атмосферу. Спектакль будет интересен любителям психологических интриг и тонких деталей.

О пьесе

Эрик Эммануил Шмитт — один из самых востребованных современных драматургов. Его работы удивляют простотой, но каждая из них таит в себе глубокую тайну. В «Маленьких супружеских преступлениях» зритель станет свидетелем, как известный писатель, потерявший память, столкнётся с загадками своей жизни.

По сюжету Женщина, называющая его своим мужем, везет его в дом, где, по её словам, они счастливо жили до несчастного случая. Главный герой, Жиль, должен разобраться в своей действительности: что с ним произошло и кто эта женщина.

Постановочная группа

Переводчик — Ирина Прохорова

Режиссёр-постановщик — Владимир Герасимов

Сценография и костюмы — Ирина Сид

Художник по свету — Евгений Лисицын

Хореограф — Виктория Гончарова

Помощник режиссёра — Наталья Александрова

Действующие лица и исполнители

Жиль — Андрей Барило / Сергей Шнырёв

Лиза — Юлия Пивень / Светлана Малюкова

Оркестр