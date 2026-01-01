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Маленькие супружеские преступления
Киноафиша Маленькие супружеские преступления

Спектакль Маленькие супружеские преступления

Постановка
Театр Сатиры 16+
Возраст 16+

О спектакле

Детективная история по пьесе Эрика Эммануила Шмитта в Театре Сатиры

В Театре Сатиры состоится новая постановка по пьесе Эрика Эммануила Шмитта «Маленькие супружеские преступления». В центре сюжета — известный автор детективных романов, который теряет память и начинает собственное расследование, чтобы понять, что с ним произошло и кто его жена.

Режиссёр Владимир Герасимов совместно с Ирины Сид, отвечающей за сценографию и костюмы, создают уникальную атмосферу. Спектакль будет интересен любителям психологических интриг и тонких деталей.

О пьесе

Эрик Эммануил Шмитт — один из самых востребованных современных драматургов. Его работы удивляют простотой, но каждая из них таит в себе глубокую тайну. В «Маленьких супружеских преступлениях» зритель станет свидетелем, как известный писатель, потерявший память, столкнётся с загадками своей жизни.

По сюжету Женщина, называющая его своим мужем, везет его в дом, где, по её словам, они счастливо жили до несчастного случая. Главный герой, Жиль, должен разобраться в своей действительности: что с ним произошло и кто эта женщина.

Постановочная группа

  • Переводчик — Ирина Прохорова
  • Режиссёр-постановщик — Владимир Герасимов
  • Сценография и костюмы — Ирина Сид
  • Художник по свету — Евгений Лисицын
  • Хореограф — Виктория Гончарова
  • Помощник режиссёра — Наталья Александрова

Действующие лица и исполнители

  • Жиль — Андрей Барило / Сергей Шнырёв
  • Лиза — Юлия Пивень / Светлана Малюкова

Оркестр

  • Нестеренко Анастасия — скрипка
  • Скипин Алексей — аккордеон
Режиссер
Владимир Герасимов
В ролях
Андрей Барило
Андрей Барило
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Светлана Малюкова
Юлия Пивень

Фотографии

Маленькие супружеские преступления Маленькие супружеские преступления Маленькие супружеские преступления Маленькие супружеские преступления Маленькие супружеские преступления Маленькие супружеские преступления Маленькие супружеские преступления
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