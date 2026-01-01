В Театре Сатиры состоится новая постановка по пьесе Эрика Эммануила Шмитта «Маленькие супружеские преступления». В центре сюжета — известный автор детективных романов, который теряет память и начинает собственное расследование, чтобы понять, что с ним произошло и кто его жена.
Режиссёр Владимир Герасимов совместно с Ирины Сид, отвечающей за сценографию и костюмы, создают уникальную атмосферу. Спектакль будет интересен любителям психологических интриг и тонких деталей.
Эрик Эммануил Шмитт — один из самых востребованных современных драматургов. Его работы удивляют простотой, но каждая из них таит в себе глубокую тайну. В «Маленьких супружеских преступлениях» зритель станет свидетелем, как известный писатель, потерявший память, столкнётся с загадками своей жизни.
По сюжету Женщина, называющая его своим мужем, везет его в дом, где, по её словам, они счастливо жили до несчастного случая. Главный герой, Жиль, должен разобраться в своей действительности: что с ним произошло и кто эта женщина.