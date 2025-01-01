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Маленькие супружеские преступления
Билеты от 1500₽
Киноафиша Маленькие супружеские преступления

Спектакль Маленькие супружеские преступления

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Маленькие супружеские преступления». Детективный спектакль по Эрику-Эмманюэлю Шмитту в московском Театре Сатиры

Спектакль «Маленькие супружеские преступления» - это захватывающий детектив, который погружает зрителей в мир интриг и тайн. Постановка обещает быть яркой и запоминающейся благодаря мастерству талантливой труппы.

Постановочная труппа

  • Режиссёр-постановщик: Александр Рыхлов
  • Сценография и костюмы: Ирина Декун
  • Художник по свету: Евгений Лисицин
  • Помощник режиссёра: Любовь Бороздина

Действующие лица

  • Жиль: Андрей Барило / Сергей Шнырёв
  • Лиза: Юлия Пивень / Светлана Малюкова

Интересные факты

Эрик-Эмманюэль Шмитт - один из самых известных современных драматургов, чьи произведения переведены на множество языков. «Маленькие супружеские преступления» - это не только увлекательный детектив, но и глубокое исследование человеческих отношений. Этот спектакль поднимает важные вопросы о доверии и предательстве, что делает его особенно актуальным для сегодняшнего дня.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
24 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
8 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
25 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
13 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
26 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽
6 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽
23 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽

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