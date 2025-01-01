«Маленькие супружеские преступления». Детективный спектакль по Эрику-Эмманюэлю Шмитту в московском Театре Сатиры

Спектакль «Маленькие супружеские преступления» - это захватывающий детектив, который погружает зрителей в мир интриг и тайн. Постановка обещает быть яркой и запоминающейся благодаря мастерству талантливой труппы.

Постановочная труппа

Режиссёр-постановщик: Александр Рыхлов

Александр Рыхлов Сценография и костюмы: Ирина Декун

Ирина Декун Художник по свету: Евгений Лисицин

Евгений Лисицин Помощник режиссёра: Любовь Бороздина

Действующие лица

Жиль: Андрей Барило / Сергей Шнырёв

Андрей Барило / Сергей Шнырёв Лиза: Юлия Пивень / Светлана Малюкова

Интересные факты

Эрик-Эмманюэль Шмитт - один из самых известных современных драматургов, чьи произведения переведены на множество языков. «Маленькие супружеские преступления» - это не только увлекательный детектив, но и глубокое исследование человеческих отношений. Этот спектакль поднимает важные вопросы о доверии и предательстве, что делает его особенно актуальным для сегодняшнего дня.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!