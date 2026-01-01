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Маленькие комедии А.Чехова
Киноафиша Маленькие комедии А.Чехова

Спектакль Маленькие комедии А.Чехова

Постановка
Театр на Покровке
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта

О спектакле

Простые чеховские истории о нас

Спектакль, который показывает, как мало меняется в человеческой природе, независимо от времени и модных тенденций. В нем Чехов, как всегда, с юмором и проникновением в душу описывает наших недотеп и их забавные, а порой и трагичные, ошибки. Мода приходит и уходит, но сущность человека остается неизменной. Да, дамы в платьях с турнюрами встречаются лишь на балу или открытии фестиваля, но меняется ли от этого их поведение? А вот дуэли стали частью далекого прошлого, и только наследие Чехова продолжает нас забавлять.

Сценка-монолог «О вреде табака»

Одно из произведений спектакля — это знаменитый монолог Чехова о вреде табака. В этой сцене поднимается важная проблема, поданная в характерном для Чехова ироничном ключе, с акцентом на абсурдность ситуации.

Водевили А. П. Чехова

Также в спектакле звучат три классических водевиля Чехова:

  • «Юбилей» — с его неподражаемым юмором и сатирой на бюрократию.
  • «Предложение» — яркое отражение чеховского взгляда на абсурдность человеческих взаимоотношений.
  • «Медведь» — классическая комедия, где страсти накаляются до предела.
Режиссер
Сергей Арцибашев
Сергей Арцибашев
В ролях
Александр Сухинин
Владимир Щербаков
Татьяна Чепелевич
Анна Серпенева
Кирилл Дубровицкий

Фотографии

Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова Маленькие комедии А.Чехова
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