Простые чеховские истории о нас

Спектакль, который показывает, как мало меняется в человеческой природе, независимо от времени и модных тенденций. В нем Чехов, как всегда, с юмором и проникновением в душу описывает наших недотеп и их забавные, а порой и трагичные, ошибки. Мода приходит и уходит, но сущность человека остается неизменной. Да, дамы в платьях с турнюрами встречаются лишь на балу или открытии фестиваля, но меняется ли от этого их поведение? А вот дуэли стали частью далекого прошлого, и только наследие Чехова продолжает нас забавлять.

Сценка-монолог «О вреде табака»

Одно из произведений спектакля — это знаменитый монолог Чехова о вреде табака. В этой сцене поднимается важная проблема, поданная в характерном для Чехова ироничном ключе, с акцентом на абсурдность ситуации.

Водевили А. П. Чехова

Также в спектакле звучат три классических водевиля Чехова: