Музыкальный спектакль «Маленькие истории Большого Города» в Театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет новый музыкальный спектакль, состоящий из мозаики увлекательных историй, произошедших с молодыми людьми в этом замечательном городе. Режиссером спектакля выступает заслуженный артист России Михаил Смирнов, который предлагает зрителям взглянуть на родной город с новой перспективы.

Следы городской жизни

Санкт-Петербург — один из самых притягательных городов мира, который способен завораживать поколения своими уникальными культурными достопримечательностями и атмосферой. Однако «Маленькие истории Большого Города» не столько о самом Петербурге, сколько о его жителях. В спектакле звучат маленькие, но важные сюжеты, в которых зрители смогут узнать себя, а новички в городе — узнать местных жителей.

Музыка и современность

Артисты театра исследуют, как сочетаются величественные музеи, шедевры архитектуры и молодёжные тусовки под постоянно переменчивым небом Санкт-Петербурга. Участники спектакля предлагают ответ на вопрос, как эти разные миры сосуществуют на одной прерывающейся линии городской жизни.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который будоражит воображение и пробуждает интерес к городской жизни и её отражению в искусстве.

Премьера спектакля состоялась 13 апреля 2019 года.