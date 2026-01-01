Оповещения от Киноафиши
Маленькие истории большого города
Постановка
Буфф 16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Маленькие истории Большого Города» в Театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге представляет новый музыкальный спектакль, состоящий из мозаики увлекательных историй, произошедших с молодыми людьми в этом замечательном городе. Режиссером спектакля выступает заслуженный артист России Михаил Смирнов, который предлагает зрителям взглянуть на родной город с новой перспективы.

Следы городской жизни

Санкт-Петербург — один из самых притягательных городов мира, который способен завораживать поколения своими уникальными культурными достопримечательностями и атмосферой. Однако «Маленькие истории Большого Города» не столько о самом Петербурге, сколько о его жителях. В спектакле звучат маленькие, но важные сюжеты, в которых зрители смогут узнать себя, а новички в городе — узнать местных жителей.

Музыка и современность

Артисты театра исследуют, как сочетаются величественные музеи, шедевры архитектуры и молодёжные тусовки под постоянно переменчивым небом Санкт-Петербурга. Участники спектакля предлагают ответ на вопрос, как эти разные миры сосуществуют на одной прерывающейся линии городской жизни.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который будоражит воображение и пробуждает интерес к городской жизни и её отражению в искусстве.

Премьера спектакля состоялась 13 апреля 2019 года.

Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
9 марта понедельник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
12 марта четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
3 апреля пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
9 апреля четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
16 апреля четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
17 апреля пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
29 апреля среда
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽

