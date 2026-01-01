Кукольный спектакль по сказке А. Костинского «Тигрёнок, который говорил Р-р-р…»

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль, который расскажет трогательную историю о дружбе, верности и преодолении зависти. В центре повествования — маленькая улитка и большой тигрёнок, которые стали лучшими друзьями, несмотря на свои различия.

Сюжет

Сюжет спектакля основан на известной сказке А. Костинского «Тигрёнок, который говорил Р-р-р…». В этом волшебном мире, где живут необычные герои, завистливая мартышка пытается разлучить друзей. Она обзывает их и пытается поссорить, но не догадывается, что дружба может быть многогранной и не ограничивается лишь двумя участниками.

Интересные факты

Кукольный спектакль отличается удивительными декорациями и яркими персонажами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Спектакль поможет детям понять важность дружбы и уважения к другим.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе в исполнении талантливых актёров-кукольников!