Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль, который расскажет трогательную историю о дружбе, верности и преодолении зависти. В центре повествования — маленькая улитка и большой тигрёнок, которые стали лучшими друзьями, несмотря на свои различия.
Сюжет спектакля основан на известной сказке А. Костинского «Тигрёнок, который говорил Р-р-р…». В этом волшебном мире, где живут необычные герои, завистливая мартышка пытается разлучить друзей. Она обзывает их и пытается поссорить, но не догадывается, что дружба может быть многогранной и не ограничивается лишь двумя участниками.
Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе в исполнении талантливых актёров-кукольников!