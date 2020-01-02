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Маленькая принцесса
Киноафиша Маленькая принцесса

Спектакль Маленькая принцесса

Постановка
Семьянюки 6+
Режиссер Маргарита Бычкова
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Индийская сказка для детей и их родителей

Эта удивительная история обязательно откликнется в сердцах как больших детей, так и маленьких взрослых. Спектакль «Маленькая принцесса», поставленный по мотивам пьесы Виктора Ольшанского, стал творением выпускников микротетра³, и его режиссером выступила заслуженная артистка России Маргарита Бычкова. В центре сюжета — вечные темы дружбы, предательства и любви.

Сюжет

История повествует о маленькой девочке, приехавшей из Индии и оказавшейся среди жестокого мира взрослых людей. В процессе взросления она не только сталкивается с трудностями, но и заставляет окружающий мир стать добрее.

Мудрость и сила

Спектакль предлагает зрителям задуматься над важными жизненными уроками. Как говорит одна из героинь: «Когда тебя оскорбляют, лучше не отвечать ни слова, а только смотреть и думать. Если не терять самообладания, люди понимают, что ты их сильнее». Эта мудрость напоминает, что истинная сила заключается в умении контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации.

Добро против зла

Как и в любой сказке, в этой истории добро побеждает зло, а любовь торжествует. Зрителей ждет не только захватывающий сюжет, но и возможность пережить весь спектр эмоций — от грусти до надежды. Спектакль «Маленькая принцесса» — это не просто спектакль, а настоящая сказка, которая оставит след в сердце каждого зрителя.

Не упустите возможность увидеть это удивительное шоу на сцене вашего театра!

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