Маленькая принцесса
Маленькая принцесса

Спектакль Маленькая принцесса

6+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Комедия для всей семьи «Маленькая принцесса» в театре Семьянюки

Эта удивительная история обязательно откликнется в сердцах больших детей и маленьких взрослых. Спектакль «Маленькая принцесса», основанный на пьесе Виктора Ольшанского, представлен студентами актерской мастерской заслуженной артистки России Маргариты Бычковой. Он исследует вечные темы дружбы, предательства и любви.

Сюжет

В центре повествования — маленькая девочка, приехавшая из Индии, которая оказывается в жестоком мире взрослых. С каждым днем, взрослея, она учит окружающих, как сделать этот мир добрее.

Мудрость маленькой принцессы

«Когда тебя оскорбляют, лучше не отвечать ни слова, а только смотреть и думать. Если не терять самообладания, люди понимают, что ты их сильнее», — говорит главный герой. Эта фраза подчеркивает, что сила духа и умение контролировать эмоции могут помочь преодолеть любые трудности.

Волшебство и добро

Как и в любой сказке, добро в конце концов побеждает зло, а любовь торжествует. Спектакль обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов, напоминая о важности доброты и понимания в нашем мире.

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир, где каждый сможет найти что-то близкое своему сердцу.

В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
12:00
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
от 650 ₽

