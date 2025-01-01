Спектакль Маленькая опера

Меню
О спектакле

«Маленькая опера» в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится показ спектакля «Маленькая опера» по мотивам одноимённой повести Славы Сэ. Инсценировка создана Еленой Исаевой, а за постановку отвечает Владимир Драгунов. Этот спектакль обещает захватить зрителя метаморфозами, происходящими в оккупированном голландском городке, которые создают гротескное пространство войны и духовного насилия. Лишь любовь помогает сохранить базовые культурные и моральные ценности в абсурдном мире.

Сюжет и главный конфликт

Действие «Маленькой оперы» разворачивается в оккупированной Третьим Рейхом Голландии, в городе Дорхольм. Здесь поступает телеграмма о том, что вскоре прибудет сам «отец народа», и его необходимо встретить с торжеством — в спешном порядке поставить оперу Вагнера «Валькирия». За это поручение берется местный дирижер, который под угрозой смерти начинает быстро искать артистов на главные роли.

К чему приведет этот конфликт и чем закончится история, станет интригой для зрителей, не знакомых с первоисточником, до самого финала.

Мнение режиссера

Владимир Драгунов делится своими мыслями о спектакле: «Елена Исаева написала пьесу по мотивам прозы Славы Сэ. В ней ощутим дух вольности, импровизации, экспромта. Счастье, когда материал нравится и отзывается, потому что в нем есть внутренняя свобода.»

Режиссёр подчеркивает, что комедия-фарс — это жанр, который позволяет точнее раскрыть авторскую идею. В спектакле много иронии и скрытого юмора. «Мы часто «представляем», «хулиганим», шутя и получая удовольствие от игры в нелепую ситуацию. В этом проявляется брехтовское начало,» — отмечает он. В истории о тоталитарном режиме и власти, использующей художника в своих интересах, особое внимание уделяется любви к женщине, своему делу, семье и стране. Как утверждает Драгунов, «только с равнодушным человеком можно делать все, что угодно. Спектакль, построенный на иронии, интересен не только тем, кто хочет посмеяться, но и размышляющим зрителям, задумывающимся над социальными вопросами и тем, что происходит вокруг.»

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик: заслуженный артист России Владимир Драгунов

Художник-постановщик: Мария Шуплецова

Художник по свету: заслуженный работник культуры России Андрей Изотов

Композитор: Александр Муравьёв

Хореограф: Андрей Глущенко-Молчанов

Ассистент хореографа: Анастасия Дорохова

Педагог по вокалу: Мария Глущенко-Молчанова

Текст песен: Галина Схаплок

Запись и сведение песен: Николай Орлов

Ассистенты режиссёра: Мария Вопилина, Анастасия Ефимова

Суфлёр: Дарья Сидорова

