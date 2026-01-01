Сказка о дружбе и традициях саамов

В далеком северном крае живет Маленькая Метелица — белая, пушистая, но непоседливая и непослушная девочка. Никто не может с ней сладить, даже её матушка, могущественная снежная волшебница. И только мальчик по имени Тирв, сын охотника, встреченный Маленькой Метелицей, смог научить её играть и, главное, дружить.

Сказка с северными корнями

Эту волшебную сказку нам подарил северный народ — саамы, которые живут дружно, ценят свои традиции и сохраняют самобытную культуру. Саамов на Земле осталось совсем мало, но их культура продолжает жить и вдохновлять.

Музыка и традиции саамов

Музыка саамов — одна из древнейших музыкальных культур народов Севера. Композитор спектакля Егор Шашин тщательно изучил эту музыку и создал свои произведения, используя народные инструменты и современные музыкальные приёмы.

Национальные танцы и костюмы

В спектакле вы также увидите национальные танцы и костюмы саамов, что поможет глубже проникнуться атмосферой этого удивительного народа и их традиций.