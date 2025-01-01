Меню
Маленькая Метелица
Билеты от 1100₽
Киноафиша Маленькая Метелица

Спектакль Маленькая Метелица

Очень снежная северная сказка
Постановка
Театр РОСТА 0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Новогодний спектакль в театре РОСТА

В далеком северном крае живет Маленькая Метелица — белая, пушистая, но непоседливая и непослушная девочка. Никто не может с ней сладить, даже матушка, могущественная снежная волшебница. Однако, она встречает сына охотника, мальчика по имени Тирв. Именно он помогает Маленькой Метелице научиться играть, а главное — дружить.

Сказка из северного края

Эта история пришла к нам из культуры саамов, коренного народа Севера. К сожалению, число саамов на земле сокращается, но они продолжают жить дружно, бережно сохраняя свои традиции и уникальную культуру.

Музыка и танцы

Музыка саамов — одна из древнейших музыкальных традиций народов Северного региона. Композитор спектакля, Егор Шашин, углубился в изучение этого музыкального наследия. В его произведениях вы найдете как народные инструменты, так и современные музыкальные приемы.

Зрители смогут не только насладиться увлекательным сюжетом, но и увидеть национальные танцы и костюмы саамов, которые придают спектаклю особый колорит.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу снежной сказки в театре РОСТА!

Купить билет на спектакль Маленькая Метелица

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1100 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1100 ₽
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1100 ₽

Фотографии

Маленькая Метелица

