Маленькая Метелица
Киноафиша Маленькая Метелица

Спектакль Маленькая Метелица

Постановка
Новошахтинский драматический театр 0+
Режиссер Михаил Сопов
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее представление «Маленькая Метелица» в Новошахтинском драматическом театре

Окунитесь в волшебный мир сказки «Маленькая Метелица», которую дарит вам Новошахтинский драматический театр. Эта увлекательная история разворачивается во время полярной ночи в заснеженном северном лесу.

На краю Белого света живет непослушная и веселая маленькая Метелица. Лесные жители боятся ее и разбегаются, как только она появляется на улицах. Не имея с кем играть, Метелица чувствует себя одинокой, пока не встречает мальчика Тирве. Именно он научит ее секретам дружбы и играм, и их неожиданное знакомство навсегда изменит жизнь Метелицы.

Почему стоит посетить спектакль?

  • Увлекательный сюжет, который заставит поверить в чудеса.
  • Яркие костюмы и оригинальные декорации помогут погрузиться в атмосферу Севера.
  • Спектакль создан для всей семьи и станет прекрасным поводом провести время с детьми.

Подарите себе и своим детям возможность насладиться красивой и трогательной сказкой. Новошахтинский драматический театр ждет вас!

Купить билет на спектакль Маленькая Метелица

Декабрь
Январь
24 декабря среда
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
25 декабря четверг
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
26 декабря пятница
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
27 декабря суббота
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
29 декабря понедельник
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
30 декабря вторник
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
2 января пятница
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
3 января суббота
10:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
15:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽
7 января среда
12:30
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 450 ₽

Фотографии

Маленькая Метелица Маленькая Метелица Маленькая Метелица Маленькая Метелица Маленькая Метелица Маленькая Метелица

