Спектакль Маленькая Метелица

Новогоднее представление «Маленькая Метелица» в Новошахтинском драматическом театре

Окунитесь в волшебный мир сказки «Маленькая Метелица», которую дарит вам Новошахтинский драматический театр. Эта увлекательная история разворачивается во время полярной ночи в заснеженном северном лесу.

На краю Белого света живет непослушная и веселая маленькая Метелица. Лесные жители боятся ее и разбегаются, как только она появляется на улицах. Не имея с кем играть, Метелица чувствует себя одинокой, пока не встречает мальчика Тирве. Именно он научит ее секретам дружбы и играм, и их неожиданное знакомство навсегда изменит жизнь Метелицы.

Почему стоит посетить спектакль?

Увлекательный сюжет, который заставит поверить в чудеса.

Яркие костюмы и оригинальные декорации помогут погрузиться в атмосферу Севера.

Спектакль создан для всей семьи и станет прекрасным поводом провести время с детьми.

Подарите себе и своим детям возможность насладиться красивой и трогательной сказкой. Новошахтинский драматический театр ждет вас!