Спектакль Маленькая лягушка. На спине прямоугольное море

Маленькая лягушка: спектакль от ТеатрПластический

«Какой свет для вашей тьмы? Что тьма для вашего света?» Эти философские вопросы ставит на сцене ТеатрПластический, в центре внимания которого новый спектакль «Маленькая лягушка». Режиссером проекта выступает Лара Гарри, а хореографами стали Евгений Венин и Лара Гарри.

Театр как автономная вселенная

ТеатрПластический, основанный в 2016 году, известен своей способностью создавать на сцене абсолютно автономные миры. Это лаборатория чистого образа, где зарождается собственная реальность — зыбкая, чувственная и не поддающаяся однозначному прочтению.

Философия и хрупкость бытия

Ключевым моментом в работах театра является философское осмысление внутренней жизни человека. В своих спектаклях создатели исследуют его хрупкое, почти призрачное существование в сложном и хаотичном мире.

Путь к магической реальности

ТеатрПластический гастролировал по России и Европе с такими спектаклями, как «Почему цветы красивые?», «Вариации статики», «Акциденция» и «Empty». Каждый из них подтверждает репутацию создателей как мастеров «магической реальности». В своих работах они намеренно не дают зрителю программок или смысловых подсказок, позволяя каждому проложить свой собственный путь среди визуальных и чувственных образов.

Непередаваемое ощущение

Чешский «Тайм аут» описывает опыт ТеатраПластический как ощущение, где время не имеет точки отсчета, а прошлое вытекает из будущего. Газета «Культура» акцентирует внимание на гипнотической природе пластики: «бесконечно текущие линии движения» и «ритм, замедляющийся до полной остановки во времени». Критик Вита Хлопова добавляет, что сенсация от просмотра спектаклей театра такова, что желания потянуться за телефоном не возникает. Это не просто синхрон или китч; это нечто тонкое и глубокое.

Приходите на спектакль «Маленькая лягушка» и откройте для себя уникальный мир, где физическое напряжение обретает поэзию, а тишина говорит громче слов.