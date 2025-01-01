Спектакль Маленькая колдунья

Магическая история по повести Отфрида Пройслера

В Саксонских лесах есть школа, где учат пилотажу на метле, варке зелий из мухоморов и премудростям разнотравия. А преподают там опытные тётушки-ведьмы.

Мако против правил

Но нашу Мако в школу не принимают — маленькая. Даже на шабаш на гору Броккен не зовут. Она не сдаётся: сама осваивает колдовскую книгу, помогает старичкам, спасает детей из леса. И это злит экзаменаторов, ведь настоящая ведьма не делает добрых дел!

Путь к мечте

Спектакль о маленькой ведьме, её друге вороне Абракадабр, мальчике Томасе и их невероятных приключениях. История о том, как важно следовать за мечтой, даже если она кажется невозможной.