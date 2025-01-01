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Маленькая колдунья
Билеты от 1500₽
Киноафиша Маленькая колдунья

Спектакль Маленькая колдунья

Бунт юной ведьмы против старших товарок.
Постановка
Театр на Юго-Западе 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Магическая история по повести Отфрида Пройслера 

В Саксонских лесах есть школа, где учат пилотажу на метле, варке зелий из мухоморов и премудростям разнотравия. А преподают там опытные тётушки-ведьмы.

Мако против правил

Но нашу Мако в школу не принимают — маленькая. Даже на шабаш на гору Броккен не зовут. Она не сдаётся: сама осваивает колдовскую книгу, помогает старичкам, спасает детей из леса. И это злит экзаменаторов, ведь настоящая ведьма не делает добрых дел!

Путь к мечте

Спектакль о маленькой ведьме, её друге вороне Абракадабр, мальчике Томасе и их невероятных приключениях. История о том, как важно следовать за мечтой, даже если она кажется невозможной.

Режиссер
Олег Лопухов
В ролях
Вероника Саркисова
Андрей Санников
Елена Шестовская
Татьяна Городецкая
Илона Барышева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
12:00 от 1500 ₽

Фотографии

Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья

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