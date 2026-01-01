Спектакль Маленькая колдунья

Приключения маленькой колдуньи в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится незабываемый спектакль по сказке Отфрида Пройслера о необычных приключениях маленькой колдуньи. В центре сюжета — девочка-колдунья, чье плохое настроение порождает необычные погодные явления. На помощь ей приходит мудрый Ворон, который поможет справиться с возникшими трудностями. Спектакль обещает удивить всех любителей волшебных историй и неожиданных поворотов.

Сюжет

Когда маленькая колдунья не может попасть на праздник, небо начинает вести себя странно: вместо дождя падают лягушки и белые мыши. Плохое настроение юной героини не продлится долго, ведь праздник все равно состоится! Темное колдовство будет расколдовано радостью и светом, а верный Ворон поможет ей в этом. Зрители смогут увидеть, как преодолеваются неприятности и как те, кто совершает плохие поступки, начинают переосмысливать свою жизнь.

О спектакле

Спектакль будет интересно смотреть как детям, так и взрослым. Он наполнен яркими образами, завораживающей музыкой и волшебными сценами, которые погружают в атмосферу сказки. Это не просто история о колдовстве, а урок о том, как важно оставаться добрым и светлым даже в самые тяжёлые моменты.