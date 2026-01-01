Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленькая колдунья
Киноафиша Маленькая колдунья

Спектакль Маленькая колдунья

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О спектакле

Приключения маленькой колдуньи в Драматическом театре им. Пушкина

В Драматическом театре им. Пушкина состоится незабываемый спектакль по сказке Отфрида Пройслера о необычных приключениях маленькой колдуньи. В центре сюжета — девочка-колдунья, чье плохое настроение порождает необычные погодные явления. На помощь ей приходит мудрый Ворон, который поможет справиться с возникшими трудностями. Спектакль обещает удивить всех любителей волшебных историй и неожиданных поворотов.

Сюжет

Когда маленькая колдунья не может попасть на праздник, небо начинает вести себя странно: вместо дождя падают лягушки и белые мыши. Плохое настроение юной героини не продлится долго, ведь праздник все равно состоится! Темное колдовство будет расколдовано радостью и светом, а верный Ворон поможет ей в этом. Зрители смогут увидеть, как преодолеваются неприятности и как те, кто совершает плохие поступки, начинают переосмысливать свою жизнь.

О спектакле

Спектакль будет интересно смотреть как детям, так и взрослым. Он наполнен яркими образами, завораживающей музыкой и волшебными сценами, которые погружают в атмосферу сказки. Это не просто история о колдовстве, а урок о том, как важно оставаться добрым и светлым даже в самые тяжёлые моменты.

Купить билет на спектакль Маленькая колдунья

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
12:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 300 ₽

В ближайшие дни

Ой, рябина кудрявая
16+
Драма Кукольный
Ой, рябина кудрявая
26 апреля в 20:00 Красноярский театр кукол
от 900 ₽
Мой бедный Марат
16+
Драма
Мой бедный Марат
21 марта в 14:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 1500 ₽
Хармс
18+
Драма Кукольный
Хармс
15 апреля в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше