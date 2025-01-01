Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маленькая колдунья
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маленькая колдунья

Спектакль Маленькая колдунья

Постановка
Вернадского 13 0+
Режиссер Елена Громова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка о добре и волшебстве по мотивам произведения Отфрида Пройслера

«Маленькая Колдунья» — это спектакль, основанный на произведении Отфрида Пройслера, который погружает зрителей в мир волшебства и доброты. Эта сказка рассказывает о том, как добро приходит в мир вместе с нами и о том, что каждый из нас имеет право выбора: совершать поступки во благо или во вред.

Сюжет и темы

История «Маленькой Колдуньи» поднимает важные вопросы о том, как наши действия формируют нашу судьбу. Каждый из нас, по сути, рождается чистым и добрым, но жизнь ставит перед нами сложный выбор. Мы можем стать либо злобными ведьмами, либо добрыми феями, мудрыми Воронами или завистливыми колдунами. Это метафора, которая заставляет задуматься о последствиях наших решений.

Интересные факты

Спектакль привлекает внимание не только своей глубоким содержанием, но и яркими костюмами, завораживающей музыкой и мастерством актеров. Он подходит для зрителей всех возрастов и станет отличным выбором для семейного отдыха. Не упустите возможность увидеть, как классическая сказка оживает на сцене!

Дата и место проведения

Спектакль будет проходить в театре «Сказка» с 15 по 30 ноября. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Рекомендуем приобрести их заранее!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья Маленькая колдунья

В ближайшие дни

Волшебник Изумрудного города
6+
Детский
Волшебник Изумрудного города
6 сентября в 16:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
25 июля в 17:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Сердце Запада
12+
Драма
Сердце Запада
27 августа в 21:30 РАМТ
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше