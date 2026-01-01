Maleficium Arungquilta: Неповторимое музыкальное событие

Группа Maleficium Arungquilta представит новую программу в рамках весеннего тура. В этот вечер зрителей ждут мощнейшие песни, охватывающие весь творческий путь коллектива. Maleficium Arungquilta — это проект, основой которого являются бесконечные музыкальные эксперименты.

Сначала группа ориентировалась на готический металл, но со временем эволюционировала в мультижанровую форму, объединившую эмоциональные пассажи, элементы мейнстрима и тяжелое звучание. Это делает их концерты уникальными и незабываемыми.

Не упустите шанс стать частью масштабного шоу и запечатлеть в памяти яркие моменты выступления Maleficium Arungquilta. Билеты уже в продаже!

Время: Двери открываются в 19:00, а начало концерта в 20:00.