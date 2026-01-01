Оповещения от Киноафиши
Maleficium Arungquilta: Неповторимое музыкальное событие

Группа Maleficium Arungquilta представит новую программу в рамках весеннего тура. В этот вечер зрителей ждут мощнейшие песни, охватывающие весь творческий путь коллектива. Maleficium Arungquilta — это проект, основой которого являются бесконечные музыкальные эксперименты.

Сначала группа ориентировалась на готический металл, но со временем эволюционировала в мультижанровую форму, объединившую эмоциональные пассажи, элементы мейнстрима и тяжелое звучание. Это делает их концерты уникальными и незабываемыми.

Не упустите шанс стать частью масштабного шоу и запечатлеть в памяти яркие моменты выступления Maleficium Arungquilta. Билеты уже в продаже!

Время: Двери открываются в 19:00, а начало концерта в 20:00.

24 апреля пятница
19:00
Cargo Cult Нижний Новгород, Почаинская, 17ж
от 800 ₽

Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
18 апреля в 18:00 Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича
от 1900 ₽
Лунная соната
12+
Классическая музыка
Лунная соната
21 апреля в 19:30 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
от 1000 ₽
Илья Бешевли. Презентация альбома Kaleidoscope
6+
Неоклассика
Илья Бешевли. Презентация альбома Kaleidoscope
12 апреля в 19:00 Хоровой колледж им. Сивухина
от 1700 ₽
