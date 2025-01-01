Меню
Мальчишник
Билеты от 0₽
Киноафиша Мальчишник

Спектакль Мальчишник

Постановка
Геликон-опера 12+
Режиссер Ростислав Протасов
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Традиционный «Мальчишник» в театре «Геликон»

В театре «Геликон-опера» вновь готовят праздничный гала-концерт «Мальчишник» ко Дню прекрасных дам. Этот ежегодный праздник мужского состава театра всегда удивляет своих зрительниц новыми программами, которые становятся неповторимыми и незабываемыми.

Феерия эмоций и неожиданные сюрпризы

Каждый «Мальчишник» — это настоящий фейерверк эмоций, насыщенный смехом, забавными сюжетами и яркими сюрпризами. Мужчины театра не только обладают великолепными вокальными данными, но и щедро делятся своей уникальной харизмой, артистизмом и чувством юмора.

Под руководством выдающихся мастеров

Во главе «мужской банды» стоит молодой и талантливый дирижер Филипп Селиванов, лауреат Первой Премии Международного конкурса имени С.В. Рахманинова. Его музыкальные интерпретации добавят особое очарование программе.

Режиссером «Мальчишника» является заслуженный работник культуры России Ростислав Протасов, который сумел создать атмосферу праздника и веселья.

Приглашаем вас разделить с нами весеннюю порцию отменного настроения и зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на спектакль Мальчишник

Март
8 марта воскресенье
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16

Фотографии

Мальчишник Мальчишник

