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Мальчишник
Киноафиша Мальчишник

Мальчишник

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мальчишник: Ночь без тормозов

Ищешь повод выбраться из рутины? Мы рады представить спектакль «Мальчишник» — это не просто вечеринка, это настоящая ночь без остановок!

Энергия и Вибрации

На сцене диджеи, которые создают атмосферу, способную сдвинуть с места даже самую устойчивую барную стойку. Каждый трек — это заряд адреналина, который заставляет зрителей танцевать до упаду.

Атмосфера

Здесь царит дух свободы и красоты. Люди, собравшиеся на «Мальчишник», настроены на позитив и готовы к новым приключениям. Ощущение единства и безграничной свободы наполняет пространство, создавая уникальную атмосферу.

Музыка

В программе только самые зажигательные хиты, которые заставляют забыть о времени. Не упустите возможность стать частью этого музыкального безумия!

Не пропустите!

«Мальчишник» — это шанс на незабываемую ночь, полную эмоций и драйва. Не спрашивайте, просто приходите и погружайтесь в атмосферу настоящего праздника жизни!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 августа
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:00 от 399 ₽

В ближайшие дни

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