Мальчишник по-итальянски
Киноафиша Мальчишник по-итальянски

Спектакль Мальчишник по-итальянски

16+
Режиссер Артем Рудой
Возраст 16+

О спектакле

Мальчишник с неожиданным поворотом

В загородном доме главного героя готовится настоящий мальчишник. Жена решает уехать к маме, что создает идеальные условия для веселья. Но в самый последний момент происходит неожиданный поворот — жена отменяет свои планы и остается дома. Несмотря на это, мальчишник уже не отменить, так как гости на подходе.

Дальше начинается ряд забавных недоразумений и неожиданных ситуаций, которые завершаются абсолютно по законам комедии положений. Этот спектакль подарит зрителям веселые моменты и заставит улыбнуться в каждой сцене.

Творческая команда

Режиссером постановки выступает Артём Рудой. В ролях можно увидеть:

  • Анжелика Золотарева
  • Сергей Китаев
  • Анастасия Чеверс
  • Надежда Крутова
  • Павел Семенихин
  • Артём Рудой

Автор текста

Автором пьесы является В. Тронин. Приходите на спектакль, чтобы насладиться искрометной комедией и отдохнуть от повседневных забот!

