В загородном доме главного героя готовится настоящий мальчишник. Жена решает уехать к маме, что создает идеальные условия для веселья. Но в самый последний момент происходит неожиданный поворот — жена отменяет свои планы и остается дома. Несмотря на это, мальчишник уже не отменить, так как гости на подходе.
Дальше начинается ряд забавных недоразумений и неожиданных ситуаций, которые завершаются абсолютно по законам комедии положений. Этот спектакль подарит зрителям веселые моменты и заставит улыбнуться в каждой сцене.
Режиссером постановки выступает Артём Рудой. В ролях можно увидеть:
Автором пьесы является В. Тронин. Приходите на спектакль, чтобы насладиться искрометной комедией и отдохнуть от повседневных забот!