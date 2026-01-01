Мальчишник с неожиданным поворотом

В загородном доме главного героя готовится настоящий мальчишник. Жена решает уехать к маме, что создает идеальные условия для веселья. Но в самый последний момент происходит неожиданный поворот — жена отменяет свои планы и остается дома. Несмотря на это, мальчишник уже не отменить, так как гости на подходе.

Дальше начинается ряд забавных недоразумений и неожиданных ситуаций, которые завершаются абсолютно по законам комедии положений. Этот спектакль подарит зрителям веселые моменты и заставит улыбнуться в каждой сцене.

Творческая команда

Режиссером постановки выступает Артём Рудой. В ролях можно увидеть:

Анжелика Золотарева

Сергей Китаев

Анастасия Чеверс

Надежда Крутова

Павел Семенихин

Артём Рудой

Автор текста

Автором пьесы является В. Тронин. Приходите на спектакль, чтобы насладиться искрометной комедией и отдохнуть от повседневных забот!