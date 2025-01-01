Спектакль Мальчиш-Кибальчиш

Спектакль по мотивам произведения Аркадия Гайдара

В апреле 1933 года подписчики газеты «Пионерская правда» впервые узнали необычное имя – Мальчиш-Кибальчиш. Так назвал своего героя автор повести Аркадий Гайдар. Его «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» вызвала бурю восторгов, а через два года небольшая повесть стала частью нового произведения – «Военная тайна».

Знакомство с героем

Мальчиш-Кибальчиш стал любимым и смелым символом советского детства. Он олицетворяет самые лучшие черты, такие как любовь к родине, чувство долга и верность земле предков. Спектакль, созданный по мотивам этой классической повести, позволит юным зрителям лучше понять важные ценности, которые формируют настоящего патриота.

О спектакле

Эта постановка ориентирована на детей младших и средних классов. Зрители смогут наблюдать за яркими сценами, которые подчеркивают комичность и одновременно опасность образов русской земли, таких как Буржуины. С помощью театрального искусства мы стремимся передать значимые послания о патриотизме и любви к родине, закладывая основы для формирования гражданской идентичности.

Приглашаем на просмотр!

Не упустите возможность окунуться в мир детских фантазий и убедиться, как важны идеалы, которые наш спектакль ставит во главу угла. Ждем вас на нашей постановке!