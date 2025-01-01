Меню
Мальчики
Билеты от 1500₽
Спектакль Мальчики

Спектакль Мальчики

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мальчики»: Путешествие в мир Достоевского

Речевой спектакль «Мальчики» основан на главных сюжетах «Братьев Карамазовых», одного из самых значимых произведений Ф. М. Достоевского. В центре внимания зрителей — история семьи штабс-капитана Снегирёва, которая раскрывается в своей неожиданной глубине и трагичности.

Герои и их испытания

Рассказывая о судьбе Снегирёва, мы видим через призму детских глаз непосредственных участников событий. Мальчики, оказавшиеся в водовороте сложных и болезненных проявлений взрослого мира, встают перед вопросами, на которые нет простых ответов:

  • Смогут ли они пройти свой путь вместе, не потеряв внутреннего света?
  • Насколько сильным духовно может быть человек?
  • Что скрывается за границей отчаяния, где даже юная душа может оказаться надломленной?

Финал и философская глубина

Спектакль задает важные вопросы о смысле жизни, надежде и истине. Какой финал ждет детей на их непростом пути? Перед зрителями разворачивается не только драматическая история, но и глубокое исследование человеческой души, её сил и слабостей.

Приходите на «Мальчиков», чтобы увидеть, как на сцене оживут образы, созданные Достоевским, и узнать, насколько актуальны эти темы в современном мире.

Октябрь
3 октября пятница
16:00
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
от 1500 ₽

