Спектакль Мальчик-с-пальчик

«Мальчик-с-пальчик» в Коляда-театре

В Коляда-театре зрителей ждет увлекательная история о «Мальчике-с-пальчиком», который неожиданно появляется в жизни бездетной крестьянской четы. Этот работящий, смекалистый и веселый герой оказывается совсем крошечным, но приносит своим родителям радость и надежду.

Приключения Мальчика

Родители рады новому помощнику, но богатая барыня замечает Мальчика и решает его купить. Несмотря на протесты родителей, Мальчик, полный уверенности, говорит: «Батюшка, продай ты меня, уж я вернусь к тебе!» И начинается череда захватывающих приключений. На пути героя его ждут встречи с множеством интересных персонажей и испытания, которые ему предстоит преодолеть, чтобы вернуться домой.

Яркие эмоции и перевоплощения

Спектакль обещает динамичное действие, насыщенное музыкой, танцами, юмором и задором. Артисты труппы «Коляда-театра» порадуют зрителей своими удивительными перевоплощениями. Роль Мальчика с успехом исполняют выпускницы актёрского курса Николая Коляды Ксения Копарулина и Анастасия Панькова.

Приглашение на спектакль

Не упустите возможность увидеть эту чудесную историю о дружбе, смелости и возвращении домой. «Мальчик-с-пальчик» — это спектакль, который подарит вам множество положительных эмоций и веселых моментов!