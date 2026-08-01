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Мальчик-с-пальчик
Киноафиша Мальчик-с-пальчик

Спектакль Мальчик-с-пальчик

Постановка
Коляда-театр 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

«Мальчик-с-пальчик» в Коляда-театре

В Коляда-театре зрителей ждет увлекательная история о «Мальчике-с-пальчиком», который неожиданно появляется в жизни бездетной крестьянской четы. Этот работящий, смекалистый и веселый герой оказывается совсем крошечным, но приносит своим родителям радость и надежду.

Приключения Мальчика

Родители рады новому помощнику, но богатая барыня замечает Мальчика и решает его купить. Несмотря на протесты родителей, Мальчик, полный уверенности, говорит: «Батюшка, продай ты меня, уж я вернусь к тебе!» И начинается череда захватывающих приключений. На пути героя его ждут встречи с множеством интересных персонажей и испытания, которые ему предстоит преодолеть, чтобы вернуться домой.

Яркие эмоции и перевоплощения

Спектакль обещает динамичное действие, насыщенное музыкой, танцами, юмором и задором. Артисты труппы «Коляда-театра» порадуют зрителей своими удивительными перевоплощениями. Роль Мальчика с успехом исполняют выпускницы актёрского курса Николая Коляды Ксения Копарулина и Анастасия Панькова.

Приглашение на спектакль

Не упустите возможность увидеть эту чудесную историю о дружбе, смелости и возвращении домой. «Мальчик-с-пальчик» — это спектакль, который подарит вам множество положительных эмоций и веселых моментов!

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Ксения Копарулина
Анастасия Панькова
Вера Вершинина
Ирина Плесняева
Вера Цвиткис

Купить билет на спектакль Мальчик-с-пальчик

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В других городах
Август
23 августа воскресенье
11:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 400 ₽

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