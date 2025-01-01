Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мальчик, который выжил
Киноафиша Мальчик, который выжил

Спектакль Мальчик, который выжил

Постановка
Театральное пространство свободы 16+
Режиссер Алексей Хайбрахманов
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательная история о жизни и ее трудностях. Спектакль на сцене Театрального пространства свободы, Челябинск

Скоро на сцене театра состоится премьера спектакля «Мальчик», который затрагивает самые важные темы взаимоотношений в нашем обществе. Главный герой, десятилетний Оскар, узнает, что до Рождества его не станет. Он уже давно живёт в больнице, страдая от серьёзной болезни.

Оскар и его мир

К сожалению, окружающие – родители, воспитатели и друзья – не воспринимают его чувства всерьёз, погружаясь в свои собственные переживания. Для Оскара важно, чтобы близкие были рядом, понимали и принимали его страхи. В этой непростой ситуации он чувствует себя одиноким и заброшенным.

Приключения и поддержка

Несмотря на трудности, Оскар переживает необычные приключения: сражается с призраками и встречается с девочкой, которая «живёт в предпоследней комнате по коридору». Однако, даже самые светлые моменты заканчиваются непониманием и болью. Искренне поддерживает мальчика только Розовая дама, заботливо приглядывающая за детьми. Она знает, что страх потери не должен приводить к одиночеству. Именно она предлагает Оскару проживать каждый день так, будто один день равен десяти годам.

Темы и смысл

Спектакль «Мальчик» аккуратно, но точно раскрывает важные темы: взаимоотношения между детьми и взрослыми, мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами, педагогами и учениками, родителями и детьми. Эта история заставляет задуматься о том, как мы можем лучше понимать друг друга при каждой встрече.

Информация о спектакле

В ролях:

  • Оскар – Алексей Чумак
  • Розовая дама – Алина Каракчеева

Режиссер: Алексей Хайбрахманов.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную постановку и задуматься о важности понимания и поддержки в наших жизнях!

Фотографии

Мальчик, который выжил Мальчик, который выжил Мальчик, который выжил Мальчик, который выжил Мальчик, который выжил
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше