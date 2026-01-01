Мальбэк х Сюзанна

Возвращение Мальбэк и Сюзанны на сцену

Непередаваемая атмосфера и волшебство музыки ждут вас в этом уникальном концерте, который состоится в Москве и Санкт-Петербурге. После шести лет отсутствия на сцене, Мальбэк и Сюзанна вновь объединят свои силы, чтобы представить песни, которые стали знаковыми для целого поколения.

Музыка, определившая эпоху

Зрители смогут насладиться живым исполнением множества треков, среди которых такие хиты, как «Равнодушие» и «Гипнозы». Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным, охватывая весь период совместного творчества артистов.

Уникальная возможность

Это будет не просто концерт, а настоящее событие, к которому зрители готовились долгие годы. Уникальность вечера в том, что все выступление будет дано в живом звучании, без повторов и реконструкций. Каждое выступление несет в себе определенную энергию и эмоции, которые вы не захотите пропустить.

Билеты

Количество билетов ограничено, и они уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого исторического момента и увидеть любимых исполнителей на одной сцене!