Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мальбэк х Сюзанна
Билеты от 2700₽
Киноафиша Мальбэк х Сюзанна

Мальбэк х Сюзанна

16+
Возраст 16+
Билеты от 2700₽

О концерте

Возвращение Мальбэк и Сюзанны на сцену

Непередаваемая атмосфера и волшебство музыки ждут вас в этом уникальном концерте, который состоится в Москве и Санкт-Петербурге. После шести лет отсутствия на сцене, Мальбэк и Сюзанна вновь объединят свои силы, чтобы представить песни, которые стали знаковыми для целого поколения.

Музыка, определившая эпоху

Зрители смогут насладиться живым исполнением множества треков, среди которых такие хиты, как «Равнодушие» и «Гипнозы». Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным, охватывая весь период совместного творчества артистов.

Уникальная возможность

Это будет не просто концерт, а настоящее событие, к которому зрители готовились долгие годы. Уникальность вечера в том, что все выступление будет дано в живом звучании, без повторов и реконструкций. Каждое выступление несет в себе определенную энергию и эмоции, которые вы не захотите пропустить.

Билеты

Количество билетов ограничено, и они уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого исторического момента и увидеть любимых исполнителей на одной сцене!

Купить билет на концерт Мальбэк х Сюзанна

Помощь с билетами
Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 2700 ₽
В других городах
Апрель
18 апреля суббота
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 2500 ₽

Фотографии

Мальбэк х Сюзанна

В ближайшие дни

Дима Гаврилов думает вживую
18+
Юмор
Дима Гаврилов думает вживую
24 марта в 21:30 Standup Club на Трубной
от 1000 ₽
Сергей Галанин и группа СерьГа
18+
Рок
Сергей Галанин и группа СерьГа
26 октября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
19 мая в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше