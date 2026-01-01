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Малахитовые сказки
Киноафиша Малахитовые сказки

Спектакль Малахитовые сказки

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний семейный бал в Театре балета «Щелкунчик»

Приглашаем на новогодний семейный бал-променад для детей от 3 до 5 лет и их родителей. Спектакль «Малахитовые сказки» — это увлекательное театральное путешествие по сказкам уральского писателя Павла Бажова. Вместе с героями сказок зрители отправятся на поиски сокровищ Хозяйки Медной горы и встретятся с волшебными обитателями зимнего леса.

Программа мероприятия

Вас ждет увлекательное интерактивное приключение, где дети познакомятся с персонажами уральских сказок, такими как Огневушка-Поскакушка и Серебряное Копытце. Маленькие гости узнают о богатствах Урала и раскроют тайну малахитовой шкатулки.

  • Интерактивный спектакль с участием сказочных персонажей.
  • Праздничный стол для детей и взрослых с угощениями.
  • Оригинальный подарок каждому ребенку.
  • Фотосессия у новогодней ёлки в окружении сказочных героев.

Продолжительность мероприятия

Программа длится 90 минут и включает встречу гостей, чаепитие и участие в спектакле.

Важная информация:

  • Стоимость билетов для детей и взрослых различается.
  • Детский билет включает участие в чаепитии, фотосессию и получение подарка.
  • Взрослые билеты не предусматривают подарок и участие в фотосессии.
  • Будьте внимательны при покупке билетов.

Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу уральских сказаний и дарит новогоднее настроение всей семье.

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