Новогодний семейный бал в Театре балета «Щелкунчик»

Приглашаем на новогодний семейный бал-променад для детей от 3 до 5 лет и их родителей. Спектакль «Малахитовые сказки» — это увлекательное театральное путешествие по сказкам уральского писателя Павла Бажова. Вместе с героями сказок зрители отправятся на поиски сокровищ Хозяйки Медной горы и встретятся с волшебными обитателями зимнего леса.

Программа мероприятия

Вас ждет увлекательное интерактивное приключение, где дети познакомятся с персонажами уральских сказок, такими как Огневушка-Поскакушка и Серебряное Копытце. Маленькие гости узнают о богатствах Урала и раскроют тайну малахитовой шкатулки.

Интерактивный спектакль с участием сказочных персонажей.

с участием сказочных персонажей. Праздничный стол для детей и взрослых с угощениями.

для детей и взрослых с угощениями. Оригинальный подарок каждому ребенку.

каждому ребенку. Фотосессия у новогодней ёлки в окружении сказочных героев.

Продолжительность мероприятия

Программа длится 90 минут и включает встречу гостей, чаепитие и участие в спектакле.

Важная информация:

Стоимость билетов для детей и взрослых различается.

Детский билет включает участие в чаепитии, фотосессию и получение подарка.

Взрослые билеты не предусматривают подарок и участие в фотосессии.

Будьте внимательны при покупке билетов.

Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу уральских сказаний и дарит новогоднее настроение всей семье.