Приглашаем на новогодний семейный бал-променад для детей от 3 до 5 лет и их родителей. Спектакль «Малахитовые сказки» — это увлекательное театральное путешествие по сказкам уральского писателя Павла Бажова. Вместе с героями сказок зрители отправятся на поиски сокровищ Хозяйки Медной горы и встретятся с волшебными обитателями зимнего леса.
Вас ждет увлекательное интерактивное приключение, где дети познакомятся с персонажами уральских сказок, такими как Огневушка-Поскакушка и Серебряное Копытце. Маленькие гости узнают о богатствах Урала и раскроют тайну малахитовой шкатулки.
Программа длится 90 минут и включает встречу гостей, чаепитие и участие в спектакле.
Этот спектакль погружает зрителей в атмосферу уральских сказаний и дарит новогоднее настроение всей семье.