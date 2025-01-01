Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малахитовая шкатулка
Киноафиша Малахитовая шкатулка

Спектакль Малахитовая шкатулка

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Режиссер Ольга Эннс
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная опера в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского представляет уникальную оперу «Малахитовая шкатулка», основанную на знаменитых сказах Павла Бажова. Это произведение погружает зрителей в удивительный мир Урала, где переплетаются реальность и фантастика.

Сюжет

В основу либретто положены истории одной семьи. В первом действии крепостной рабочий Степан встречает Хозяйку Медной горы. Благодаря ей он добывает драгоценную глыбу малахита и получает свободу для себя и своей невесты Настеньки. Однако могущество Хозяйки столь велико, что Степан оставляет все, что держало его на родной земле, и уходит в загадочные глубины Уральских гор.

Во втором акте внимание зрителей переключается на Таньку, дочь Степана. Она унаследовала от отца мистическую малахитовую шкатулку, наполненную драгоценностями. Эта шкатулка становится символом связи между поколениями и наследия.

Творческая команда

Композитор Дмитрий Батин вдохнул новую жизнь в бажовские сказы, вернув их самобытную красоту. Режиссер Ольга Эннс и художник Галя Солодовникова смогли создать на сцене уникальную атмосферу, насыщенную волшебством и реальностью.

Интересные факты

В начале XX века сказы о Хозяйке Медной горы и уральских старателях были популярны среди художников. Однако в последние годы интерес к этим историям заметно угас. Опера «Малахитовая шкатулка» вновь пробуждает этот интерес, приглашая зрителей насладиться красивой и поучительной историей.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и удивительных приключений на сцене Пермского театра!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 30 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
12:00 от 200 ₽ 19:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Городская сюита
16+
Музыка Иммерсивный
Городская сюита
13 сентября в 15:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 2000 ₽
Щелкунчик. Школа Fouetté
6+
Балет
Щелкунчик. Школа Fouetté
8 ноября в 17:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 300 ₽
Однажды мы все будем счастливы
12+
Драма
Однажды мы все будем счастливы
10 октября в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше