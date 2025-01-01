Спектакль Малахитовая шкатулка

Уникальная опера в Пермском театре оперы и балета

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского представляет уникальную оперу «Малахитовая шкатулка», основанную на знаменитых сказах Павла Бажова. Это произведение погружает зрителей в удивительный мир Урала, где переплетаются реальность и фантастика.

Сюжет

В основу либретто положены истории одной семьи. В первом действии крепостной рабочий Степан встречает Хозяйку Медной горы. Благодаря ей он добывает драгоценную глыбу малахита и получает свободу для себя и своей невесты Настеньки. Однако могущество Хозяйки столь велико, что Степан оставляет все, что держало его на родной земле, и уходит в загадочные глубины Уральских гор.

Во втором акте внимание зрителей переключается на Таньку, дочь Степана. Она унаследовала от отца мистическую малахитовую шкатулку, наполненную драгоценностями. Эта шкатулка становится символом связи между поколениями и наследия.

Творческая команда

Композитор Дмитрий Батин вдохнул новую жизнь в бажовские сказы, вернув их самобытную красоту. Режиссер Ольга Эннс и художник Галя Солодовникова смогли создать на сцене уникальную атмосферу, насыщенную волшебством и реальностью.

Интересные факты

В начале XX века сказы о Хозяйке Медной горы и уральских старателях были популярны среди художников. Однако в последние годы интерес к этим историям заметно угас. Опера «Малахитовая шкатулка» вновь пробуждает этот интерес, приглашая зрителей насладиться красивой и поучительной историей.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства и удивительных приключений на сцене Пермского театра!