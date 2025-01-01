Спектакль "Макулатура": Погружение в мир страданий и остроумия

Дуэт «Макулатура» начал свой путь в музыкальной индустрии с уникального сочетания страдальческого рэпа и остроумия. Их первый большой успех пришел в 2009 году с литературным альбомом «Девять рассказов», который привлек широкую аудиторию.

Темы и стиль

Музыка «Макулатуры» погружает слушателя в мир душевной растерянности, бытовой неустроенности и проблем с интимной жизнью. Постепенно уровень эмоционального надрыва и пафоса в их текстах только увеличивается. Хотя музыка может показаться однообразной, мазохистки-исповедальный речитатив продолжает привлекать как слушателей, так и интересных коллабораторов.

Сотрудничество и продюсеры

Среди ярких коллабораций «Макулатуры» можно выделить такие имена, как «ЛСП», Леха Никонов из «П.Т.В.П.» и группа «Пасош». Продюсерами их работ выступали известные музыканты: Феликс Бондарев (RSAC) и экс-гитарист Дельфина Павел Додонов.