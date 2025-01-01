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Макулатура
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Макулатура

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль "Макулатура": Погружение в мир страданий и остроумия

Дуэт «Макулатура» начал свой путь в музыкальной индустрии с уникального сочетания страдальческого рэпа и остроумия. Их первый большой успех пришел в 2009 году с литературным альбомом «Девять рассказов», который привлек широкую аудиторию.

Темы и стиль

Музыка «Макулатуры» погружает слушателя в мир душевной растерянности, бытовой неустроенности и проблем с интимной жизнью. Постепенно уровень эмоционального надрыва и пафоса в их текстах только увеличивается. Хотя музыка может показаться однообразной, мазохистки-исповедальный речитатив продолжает привлекать как слушателей, так и интересных коллабораторов.

Сотрудничество и продюсеры

Среди ярких коллабораций «Макулатуры» можно выделить такие имена, как «ЛСП», Леха Никонов из «П.Т.В.П.» и группа «Пасош». Продюсерами их работ выступали известные музыканты: Феликс Бондарев (RSAC) и экс-гитарист Дельфина Павел Додонов.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 5 октября
Рок-база Сочи, Донская, 16
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 9 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 10 октября
Электроспирт Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 37
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Макулатура

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