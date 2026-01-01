Максимов / Сокулер Project

Концерт проекта «Максимов/Сокулер» в «Kozlov Club Unplugged»

В уютном клубе «Kozlov Club Unplugged» на Мясницкой, 15 в Москве выступит проект «Максимов/Сокулер». Это уникальный коллектив, в центре которого находятся два низкочастотных струнных инструмента — бас-гитара и контрабас. Они дополняются ударными и клавишными, создавая красивое и необычное звучание.

Алексей Максимов, клавишник и композитор, известен как автор песен группы «Волшебные сумерки» и музыки к песне Светланы Пьехи «Где буду я». Сцена клуба ориентирована на камерное акустическое исполнение джазовой и современной импровизационной музыки, что делает этот концерт интересным для поклонников полистилистичных жанров.

Исполнители

На концерте прозвучат авторские композиции Дмитрия Максимова, некоторые из которых написаны в соавторстве с Sergeem Sokulerом. В составе коллектива:

Дмитрий Максимов — басист-солист, который играет музыку от рока до джаза и фьюжна. Он сотрудничал со многими звездами российского джаза, поп- и рок-сцены, включая Сергея Головню и группу «Земляне».

Сергей Сокулер — востребованный контрабасист и бас-гитарист, который работает и в джазе, и в роке. В числе его проектов — группа «Ундервуд» и сотрудничество с Гариком Сукачевым.

Константин Данилов — пианист, большую часть жизни проживший в Петербурге. Он работал с Еленой Ваенгой и другими питерскими джазовыми артистами.

Дмитрий Фролов — барабанщик с широким спектром музыкальных предпочтений, от блюз-рока до фолка. Его творческий путь связан с такими коллективами, как группа «Мельница».

Группа на сцене представит: Дмитрий Максимов (6-струнный бас), Сергей Сокулер (контрабас), Константин Данилов (клавишные), Дмитрий Фролов (ударные).