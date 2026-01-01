Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Максимов / Сокулер Project
Билеты от 800₽
Киноафиша Максимов / Сокулер Project

Максимов / Сокулер Project

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт проекта «Максимов/Сокулер» в «Kozlov Club Unplugged»

В уютном клубе «Kozlov Club Unplugged» на Мясницкой, 15 в Москве выступит проект «Максимов/Сокулер». Это уникальный коллектив, в центре которого находятся два низкочастотных струнных инструмента — бас-гитара и контрабас. Они дополняются ударными и клавишными, создавая красивое и необычное звучание.

Алексей Максимов, клавишник и композитор, известен как автор песен группы «Волшебные сумерки» и музыки к песне Светланы Пьехи «Где буду я». Сцена клуба ориентирована на камерное акустическое исполнение джазовой и современной импровизационной музыки, что делает этот концерт интересным для поклонников полистилистичных жанров.

Исполнители

На концерте прозвучат авторские композиции Дмитрия Максимова, некоторые из которых написаны в соавторстве с Sergeem Sokulerом. В составе коллектива:

  • Дмитрий Максимов — басист-солист, который играет музыку от рока до джаза и фьюжна. Он сотрудничал со многими звездами российского джаза, поп- и рок-сцены, включая Сергея Головню и группу «Земляне».
  • Сергей Сокулер — востребованный контрабасист и бас-гитарист, который работает и в джазе, и в роке. В числе его проектов — группа «Ундервуд» и сотрудничество с Гариком Сукачевым.
  • Константин Данилов — пианист, большую часть жизни проживший в Петербурге. Он работал с Еленой Ваенгой и другими питерскими джазовыми артистами.
  • Дмитрий Фролов — барабанщик с широким спектром музыкальных предпочтений, от блюз-рока до фолка. Его творческий путь связан с такими коллективами, как группа «Мельница».

Группа на сцене представит: Дмитрий Максимов (6-струнный бас), Сергей Сокулер (контрабас), Константин Данилов (клавишные), Дмитрий Фролов (ударные).

Купить билет на концерт Максимов / Сокулер Project

Помощь с билетами
Июнь
17 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 800 ₽

В ближайшие дни

Вадим Постильный. Сольный концерт
18+
Юмор

Вадим Постильный. Сольный концерт

19 июня в 19:00 КДК «Большевик»
от 1800 ₽
Сауле Юсупова. Сольный концерт
18+
Юмор

Сауле Юсупова. Сольный концерт

1 июля в 19:00 Coin Event Hall
от 1000 ₽
Женский Стендап. Зеленый театр на ВДНХ
18+
Юмор

Женский Стендап. Зеленый театр на ВДНХ

29 мая в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше