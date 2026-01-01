Максимов / Сокулер Project

В уютном клубе «Kozlov Club Unplugged» на Мясницкой, 15 в Москве выступит проект «Максимов/Сокулер». Это уникальный коллектив, в центре которого находятся два низкочастотных струнных инструмента — бас-гитара и контрабас. Они дополняются ударными и клавишными, создавая красивое и необычное звучание.
Алексей Максимов, клавишник и композитор, известен как автор песен группы «Волшебные сумерки» и музыки к песне Светланы Пьехи «Где буду я». Сцена клуба ориентирована на камерное акустическое исполнение джазовой и современной импровизационной музыки, что делает этот концерт интересным для поклонников полистилистичных жанров.
На концерте прозвучат авторские композиции Дмитрия Максимова, некоторые из которых написаны в соавторстве с Sergeem Sokulerом. В составе коллектива:
Группа на сцене представит: Дмитрий Максимов (6-струнный бас), Сергей Сокулер (контрабас), Константин Данилов (клавишные), Дмитрий Фролов (ударные).